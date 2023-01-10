10 января
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Жизнь

Умер разработчик ракетных комплексов «Калибр». Видео пуска крылатых ракет

На 86-м году жизни умер разработчик ракетных комплексов «Калибр» Павел Камнев, сообщает РИА Новости.

Пуск крылатых ракет "Калибр".
Пуск крылатых ракет "Калибр".
Стоп-кадр YouTube

Он был научным руководителем Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». До назначения на эту должность конструктор возглавлял бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры», пишет Lenta.ru.

Подробностей о произошедшем не сообщается.

Club-S во Вьетнаме

Ранее вьетнамское телевидение показало пуск «Калибра» с подводной лодки. В 2017 году большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Вьетнама впервые произвела запуск крылатой ракеты Club-S (экспортное название ракетного комплекса «Калибр-ПЛ»).

В 2014—2017 годах вьетнамский флот получил шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.1 «Варшавянка». Сумма контракта составила 4 млрд долларов, пишет военный блог. Вместе с субмаринами было поставлено и вооружение для них, крылатые ракеты комплекса Club-S, запускаемые из торпедных аппаратов. Вьетнаму достались как противокорабельные «Калибры», так и ракеты 3М-14 для поражение наземных целей (такие же применялись российским флотом во время операции в Сирии).

В Сирии

В 2017 году подводная лодка «Великий Новгород» произвела пуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения по объектам террористов в Сирии. Все цели были уничтожены.

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