Герои, святые и проклятые. Четыре отечественных фильма, которые можно посмотреть в кинотеатре

Мартовские кинопремьеры обещают качественное отечественное кино. Здесь есть все — монахи, преступники, любовь, мечта и материнское проклятье. Рассказываем о новинках подробнее.

«Нюрнберг»

В 1945 году в Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

Среди них молодой, но прошедший войну Игорь Волгин, которому предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков. Режиссер Николай Лебедев.

В прокате со 2 марта до 22 марта. 12+

Кино. unsplash.com

«Святой Архипелаг»

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в истории и народной памяти.

В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Отдельной темой стала трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.

Режиссер Сергей Дебижев.

В прокате 8 марта до 15 марта. 6+

«Медея»

Лиза выросла в детском доме и никогда не знала свою настоящую семью. Теперь она мать двоих детей и нелегко переживает развод с мужем.

Когда ее жизнь только начинает возвращаться к норме, Лиза получает странный звонок. Женщина, представившаяся ее тетей, сообщает, что на их семье лежит проклятие: все дети в роду обречены на смерть. Единственный способ обмануть проклятие — сбежать от детей. На что пойдет любящая мать?

В ролях: Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Ольга Симонова, Никита Колпачков. Режиссер Игорь Волошин.

В прокате с 16 марта до 29 марта. 18+

Попкорн , кино. СС0

«На солнце , вдоль рядов кукурузы»

История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем мир.

Дамир Юсупов не мог предположить, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе.

Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

В ролях: Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле. Режиссер Сарик Андреасян.

В прокате с 16 марта до 5 апреля. 6+