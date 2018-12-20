Преподобный Нил Столобенский: зачем святой отказался от сна и безмолвствовал на Селигере 26 лет

Кто такой преподобный Нил Столобенский?
Святой Нил Столобенский родился в крестьянской семье. Он стал монахом в 1505 году в монастыре возле Пскова и прожил там 10 лет.
Затем святой ушел жить отшельником на реку Серемлю. 13 лет он вел здесь строгую и благочестивую жизнь. К преподобному начали приходить за наставлениями люди. Нил Столобенский тяготился этим и просил Бога указать ему место для подвига безмолвия, пишет patriarchia.ru.
По преданию, однажды святой услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» Отшельник так и поступил. На Селигере преподобный Нил прожил 26 лет, совершая сразу несколько духовных подвигов: строго постился, молчал и никогда не спал. Святой даже не ложился, а только опирался на крюки в стене кельи и дремал.
В житии говорится о чудесах Нила Столобенского. Он был прозорлив: молча отказывался от даров приходивших людей, если их совесть была нечиста.
Впоследствии на месте, где жил преподобный, основали монастырь — Нило-Столобенскую пустынь. Мощи святого Нила Столобенского нашли в 1667 году. Сейчас они находятся в Знаменском храме города Осташкова.
Зачем святой Нил Столобенский отказался от сна?
Преподобный Нил Столобенский вел аскетическую жизнь. Аскеза — это подвиги добродетельной жизни в монастыре или в миру, которые христианин совершает, стремясь к духовно-нравственному совершенству и единению с Богом. Аскетизм — это напряженные усилия получить благодать Святого Духа как залог спасения души и достижения Царства Небесного, пишет azbyka.ru.
Но духовные подвиги — это не самоценность. Согласно учению святых отцов церкви, спасти и преобразить человека может только Божественная благодать.
Кроме того, аскеза не должна становиться поводом для гордости и превозношения себя, уточняет «Фома». Все аскетические подвиги могут быть напрасны, если в человеке не становится больше любви к окружающим и не появляется сознание собственного несовершенства.
В чем помогает Нил Столобенский?
Есть много случаев исцеления от болезней после молитвы у мощей преподобного Нила Столобенского, пишет pravmir.ru.
Какого числа день Нила Столобенского?
- 9 июня — обретение мощей преподобного Нила Столобенского;
- 9 июля — перенесение мощей преподобного Нила Столобенского;
- 20 декабря — преставление (смерть) преподобного Нила Столобенского, сообщает hramvluchnikah.ru.