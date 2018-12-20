Преподобный Нил Столобенский: зачем святой отказался от сна и безмолвствовал на Селигере 26 лет

Нил Столобенский — православный святой, память которого церковь почитает 20 декабря (7 декабря по старому стилю). Он много лет жил отшельником на озере Селигер: молился, строго постился и не спал. Рассказываем, что известно о жизни преподобного Нила, зачем он так мучил себя и в чем помогает.

Кто такой преподобный Нил Столобенский?

Святой Нил Столобенский родился в крестьянской семье. Он стал монахом в 1505 году в монастыре возле Пскова и прожил там 10 лет.

Затем святой ушел жить отшельником на реку Серемлю. 13 лет он вел здесь строгую и благочестивую жизнь. К преподобному начали приходить за наставлениями люди. Нил Столобенский тяготился этим и просил Бога указать ему место для подвига безмолвия, пишет patriarchia.ru.

По преданию, однажды святой услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» Отшельник так и поступил. На Селигере преподобный Нил прожил 26 лет, совершая сразу несколько духовных подвигов: строго постился, молчал и никогда не спал. Святой даже не ложился, а только опирался на крюки в стене кельи и дремал.

В житии говорится о чудесах Нила Столобенского. Он был прозорлив: молча отказывался от даров приходивших людей, если их совесть была нечиста.

Впоследствии на месте, где жил преподобный, основали монастырь — Нило-Столобенскую пустынь. Мощи святого Нила Столобенского нашли в 1667 году. Сейчас они находятся в Знаменском храме города Осташкова.

Библия. Крест. Христианство СС0

Зачем святой Нил Столобенский отказался от сна?

Преподобный Нил Столобенский вел аскетическую жизнь. Аскеза — это подвиги добродетельной жизни в монастыре или в миру, которые христианин совершает, стремясь к духовно-нравственному совершенству и единению с Богом. Аскетизм — это напряженные усилия получить благодать Святого Духа как залог спасения души и достижения Царства Небесного, пишет azbyka.ru.

Но духовные подвиги — это не самоценность. Согласно учению святых отцов церкви, спасти и преобразить человека может только Божественная благодать.

Кроме того, аскеза не должна становиться поводом для гордости и превозношения себя, уточняет «Фома». Все аскетические подвиги могут быть напрасны, если в человеке не становится больше любви к окружающим и не появляется сознание собственного несовершенства.

Православная церковь. Храм СС0

В чем помогает Нил Столобенский?

Есть много случаев исцеления от болезней после молитвы у мощей преподобного Нила Столобенского, пишет pravmir.ru.

Какого числа день Нила Столобенского?