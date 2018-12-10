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Знамение Божией Матери 2018: история иконы, народные обычаи и традиции праздника

10 декабря — церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение». По преданию, этот чудотворный образ в 1170 году. спас Великий Новгород от врагов. В народе 10 декабря коротко называли «Знамение» и следили за облаками, звездным небом и ветром, чтобы предсказать погоду. Рассказываем о церковных и народных обычаях праздника.

Зима.
Зима.
СС0

«Знамение» Пресвятой Богородицы: история чудотворной иконы

Икона Божией Матери «Знамение» выглядит так: сидящая Богородица молитвенно подняла руки, на ее груди, на фоне круглой сферы — благословляющий Сын Божий, Иисус Христос. Это один из первых иконописных образов Богородицы. Изображение относится к IV веку, сообщает patriarchia.ru.

В России эти иконы появились в XI-XII веках. «Знамение» их стали называть после чудесного знамения от Новгородского образа.

В 1170 году войска русских удельных князей, возглавляемые Андреем Боголюбским, подошли к стенам Великого Новгорода. Жители города дни и ночи молились Богу и просили защитить их.

На третью ночь архиепископ Новгородский Илия во время молитвы услышал голос, который повелел взять икону Богородицы из церкви Святого Спаса и «постави ю на острог противу ратных». Архиепископ послушался, совершил в этот храме молебен и в присутствии молящихся горожан вознес икону на городскую стену.

Когда несли образ, осаждающие выпустили в крестный ход много стрел. Одна из них попала в икону, в лик Богородицы. По преданию, из ее глаз потекли слезы. Тогда на врагов напал ужас: они стали биться друг с другом, а новгородцы бросились в бой и победили.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

10 декабря: традиции и обычаи

В праздник Знамения на Руси надеялись увидеть судьбоносные знаки, или хотя бы приметы на погоду, пишет calend.ru. Люди всматривались к небо, наблюдали за полетом птиц и поведением зверей, слушали ветер и следили за облаками.

Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению должны были попрятаться в омуты.

Народные приметы на 10 декабря

  • Яркие звезды на ночном небе 10 декабря сулят мороз, а тусклые — оттепель, пишет primetytut.ru.
  • Из трубы дым идет столбом — к морозам, стелется — к потеплению.
  • Багряная заря 10 декабря — к сильным ветрам.
  • Шум леса и дружное чириканье воробьев предвещают тепло.
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