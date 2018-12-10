Знамение Божией Матери 2018: история иконы, народные обычаи и традиции праздника

10 декабря — церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение». По преданию, этот чудотворный образ в 1170 году. спас Великий Новгород от врагов. В народе 10 декабря коротко называли «Знамение» и следили за облаками, звездным небом и ветром, чтобы предсказать погоду. Рассказываем о церковных и народных обычаях праздника.