Знамение Божией Матери 2018: история иконы, народные обычаи и традиции праздника

«Знамение» Пресвятой Богородицы: история чудотворной иконы
Икона Божией Матери «Знамение» выглядит так: сидящая Богородица молитвенно подняла руки, на ее груди, на фоне круглой сферы — благословляющий Сын Божий, Иисус Христос. Это один из первых иконописных образов Богородицы. Изображение относится к IV веку, сообщает patriarchia.ru.
В России эти иконы появились в XI-XII веках. «Знамение» их стали называть после чудесного знамения от Новгородского образа.
В 1170 году войска русских удельных князей, возглавляемые Андреем Боголюбским, подошли к стенам Великого Новгорода. Жители города дни и ночи молились Богу и просили защитить их.
На третью ночь архиепископ Новгородский Илия во время молитвы услышал голос, который повелел взять икону Богородицы из церкви Святого Спаса и «постави ю на острог противу ратных». Архиепископ послушался, совершил в этот храме молебен и в присутствии молящихся горожан вознес икону на городскую стену.
Когда несли образ, осаждающие выпустили в крестный ход много стрел. Одна из них попала в икону, в лик Богородицы. По преданию, из ее глаз потекли слезы. Тогда на врагов напал ужас: они стали биться друг с другом, а новгородцы бросились в бой и победили.
10 декабря: традиции и обычаи
В праздник Знамения на Руси надеялись увидеть судьбоносные знаки, или хотя бы приметы на погоду, пишет calend.ru. Люди всматривались к небо, наблюдали за полетом птиц и поведением зверей, слушали ветер и следили за облаками.
Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению должны были попрятаться в омуты.
Народные приметы на 10 декабря
- Яркие звезды на ночном небе 10 декабря сулят мороз, а тусклые — оттепель, пишет primetytut.ru.
- Из трубы дым идет столбом — к морозам, стелется — к потеплению.
- Багряная заря 10 декабря — к сильным ветрам.
- Шум леса и дружное чириканье воробьев предвещают тепло.