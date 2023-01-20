«Превыше человеческого ума». Как и зачем барнаульцы купались на Крещение в 2023 году

Купание в проруби в день празднования Крещения Господня (Богоявления) 19 января не является обязательным церковным обрядом — это лишь народная традиция. Однако желающие находятся всегда. Кто пришел погрузиться в прорубь в Барнауле, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Большинство опрошенных купальщиков указывают, что погружение все-таки имеет для них духовный смысл:

— Этот праздник для меня значит очень много, и ожидаю я от него очень многого. Когда я погружаюсь в ледяную воду, я действительно чувствую очищение.

— Человек получает мир, который превыше человеческого ума, который дает Сам Бог. Многие, в том числе, страдающие какими-либо болезнями, исцеляются — это бывает по вере человека. Поэтому главным условием для погружения в воду должна быть вера.

— Мне 69 лет исполнилось три дня назад. Я хожу в храм, я верую в Бога. Уже семь лет каждый год купаюсь, но только на Крещение — для меня это очищение.

Кстати, altapress.ru проводил прямую трансляцию с фото. Посмотреть ее можно здесь.