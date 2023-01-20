20 января
﻿
Жизнь

«Превыше человеческого ума». Как и зачем барнаульцы купались на Крещение в 2023 году

Купание в проруби в день празднования Крещения Господня (Богоявления) 19 января не является обязательным церковным обрядом — это лишь народная традиция. Однако желающие находятся всегда. Кто пришел погрузиться в прорубь в Барнауле, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Купание барнаульцев на Крещение 19.01.2023.
Купание барнаульцев на Крещение 19.01.2023.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Большинство опрошенных купальщиков указывают, что погружение все-таки имеет для них духовный смысл:

— Этот праздник для меня значит очень много, и ожидаю я от него очень многого. Когда я погружаюсь в ледяную воду, я действительно чувствую очищение.

— Человек получает мир, который превыше человеческого ума, который дает Сам Бог. Многие, в том числе, страдающие какими-либо болезнями, исцеляются — это бывает по вере человека. Поэтому главным условием для погружения в воду должна быть вера.

— Мне 69 лет исполнилось три дня назад. Я хожу в храм, я верую в Бога. Уже семь лет каждый год купаюсь, но только на Крещение — для меня это очищение.

Кстати, altapress.ru проводил прямую трансляцию с фото. Посмотреть ее можно здесь.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость