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Презентация Apple: какие «яблочные» новинки показали в Нью-Йорке

30 октября в Нью-Йорке прошла презентация Apple: компания показала новый ноутбук MacBook, компактный компьютер Mac mini, планшет iPad Pro с портом USB‑C, а также новое поколение стилусов Apple Pencil, пишет RT.

iPhone SE, соцсети.
iPhone SE, соцсети.
СС0

Презентация Apple 2018: новая линейка продуктов

  • Ноутбук Macbook Air c диагональю 13,3 дюймов получил дисплей Retina. Новинка толщиной 15,6 мм изготовлена из переработанного алюминия и весит 1250 г.
  • На новый настольный компьютер Mac mini установили процессоры Intel Core восьмого поколения с четырьмя и шестью ядрами. ​Он оснащен 8 Гб памяти и SSD-накопителем на 128 Гб, пишет РБК.
  • iPad Pro стал «безрамочным». Его будут выпускать в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма. В комплекте идет стилус Apple Pencil, сообщает Газета.ru.
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