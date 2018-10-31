Презентация Apple: какие «яблочные» новинки показали в Нью-Йорке

Презентация Apple 2018: новая линейка продуктов
- Ноутбук Macbook Air c диагональю 13,3 дюймов получил дисплей Retina. Новинка толщиной 15,6 мм изготовлена из переработанного алюминия и весит 1250 г.
- На новый настольный компьютер Mac mini установили процессоры Intel Core восьмого поколения с четырьмя и шестью ядрами. Он оснащен 8 Гб памяти и SSD-накопителем на 128 Гб, пишет РБК.
- iPad Pro стал «безрамочным». Его будут выпускать в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма. В комплекте идет стилус Apple Pencil, сообщает Газета.ru.