Президент и кочевники. Путин не впервые вспоминает печенегов и половцев

Обращение президента России Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса и его упоминание в этом контексте печенегов и половцев, вызвали весьма бурную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что 8 апреля во время совещания с главами российских регионов по поводу борьбы с инфекцией Путин обратился к гражданам РФ и сказал: Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.

Между тем, оказалось, что воинственных кочевников президент вспоминает не впервые.

Так, в мае 2013 года во время совещания по вопросам отечественной кинематографии Путин в ходе беседы с участниками мероприятия упомянул слова известного адвоката Александрова, который в свое время защищал в суде старушку, укравшую чайник.

Говоря об этом, Путин отметил: «Александров в ответ вообще несколько фраз только сказал: „Велика была и многострадальна наша Россия: и печенеги её терзали, и половцы, — и там что‑то ещё. — А вот теперь бабушка украла чайник, и Россия непременно должна погибнуть“. Бабушку не оправдали, но практически отпустили в зале суда из‑под стражи».

Впрочем, на этом упоминания печенегов и половцев Путиным не заканчиваются. Как сообщает e1.ru, в июле 2010 года, находясь на посту премьер-министра и проводя совещание по поводу лесных пожаров, Путин говорил: «Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. Оно не носит глобального характера, это не какое-то нашествие, но это — испытание. И конечно, мы его преодолеем».