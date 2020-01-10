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Жизнь

Президент и парад: названы самые рейтинговые телепередачи 2019 года

По версии компании Mediascope, самыми рейтинговыми передачами на российском телевидении в прошлом году стали новогоднее обращение президента, трансляция парада 9 мая и фильм «Т-34».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Сразу две первые строчки рейтинга заняло новогоднее обращение Владимира Путина, которое показывали на Первом канале и «России-1», пишет «АиФ». Также в первую 20-ку вошли программа «Новости» от 9 мая и трансляция матча чемпионата мира по хоккею «Россия — США».

По данным экспертов, ежегодно самая большая аудитория телезрителей фиксируется 9 мая и 31 декабря.

Ранее Французский журнал о кинематографе «Les Cahiers du cinema» опубликовал список лучших фильмов десятилетия. На первом месте оказался сериал Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года. Вторую строчку занял фильм «Корпорация „Святые моторы“» 2012 года режиссёра Лео Каракса.

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