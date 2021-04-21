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Жизнь

Президент РФ предложил выплатить по 10 тысяч школьникам и будущим первоклассникам

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил до 1 августа произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 тыс. рублей.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно — по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек», — цитирует Путина «Интерфакс».

Выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

также глава государства заявил о необходимости подготовки целостной системы мер поддержки семей с детьми, поручив правительству к 1 июля подготовить такую систему.

21 апреля в выставочном зале «Манеж» президент РФ оглашает послание Федеральному посланию.

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