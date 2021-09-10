Президент РФ Владимир Путин простился с главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях почтить память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает «Интерфакс».

Президент почтил память Зиничева, возложил цветы к гробу и выразил слова сочувствия вдове и сыну покойного.

На прощание с министром приезжал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Церемонию прощания с министром посетили также вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, детский омбудсмен Анна Кузнецова, глава МВД России Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

8 сентября МЧС России сообщило, что министр, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года.

Своим указом президент РФ присвоил Зиничеву звание Героя России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничев будет похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.