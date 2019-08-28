Президент США прокомментировал сообщения о клопах в его гостинице

В гостинице Doral National в Майами, куда президент США позвал лидеров «Большой семерки» на следующий саммит, нет постельных клопов, заявил в своем микроблоге глава Белого дома Дональд Трамп.

«Нет клопов в Doral. Радикальные левые демократы, услышав, что идеально расположенный Doral National MIAMI предлагается для проведения G-7, распространили этот ложный и неприятный слух. Нехорошо!» — написал Трамп в Twiiter.

Так американский лидер отреагировал на хештеги #TrumBedBuds («постельные клопы Трампа»). Пользователи вспомнили, что ранее один из постояльцев гостиницы, принадлежащей семье Трампа, жаловался на укусы клопов. Однако менеджмент отеля уладил иск, пишет bfm.ru.

На саммите «Большой семерки» во Франции Трамп объявил о возможном проведении следующей встречи на высшем уровне в Майами. Также власти США займутся вопросом о возвращении России в G7. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью для американских телеканалов заявил, что власти будут работать над возвращением России в состав G7: «Президент считает, что мы должны это сделать».