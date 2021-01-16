Биатлон, Парк здоровья и Центр для осужденных. Кто выиграл президентские гранты в Алтайском крае

На сайте Фонда президентских грантов 14 января опубликованы данные о некоммерческих организациях, победителях конкурса 2021 года. Общая сумма грантов составила 4,2 млрд рублей, а получат их около 2 тыс. общественных организаций. Altapress.ru «перелопатил» эти данные и нашел 21 проект из Алтайского края. Самый многообещающий и интересный из них — восстановление Юбилейного парка в Барнауле. Приводим краткие описания всех проектов.

Размер гранта — 1 392 455 рублей. Реализатор — городская спортивная общественная организация «Барнаульская федерация биатлона».

«Эстафета поколений» по биатлону. Ирина Пергаева

Проект направлен на вовлечение 300 ребят в возрасте от 8 до 18 лет в занятия биатлоном. Реализовывать проект будет опытнейшая команда во главе с организатором чемпионатов России по биатлону среди ветеранов Андреем Угаровым.

Уникальность проекта в его мобильности и общедоступности — инвентарь подобран так, что его можно доставлять без вреда в отдаленные населенные пункты, а также проводить тренировки в черте города. С классическими боевыми «мелкашками» это сделать практически невозможно

Размер гранта — 1 247 801 рубль. Реализатор — АНО «Дом Кино»

Представители организации «Объединение кумандинцев Алтая». нашбийск. рф

Проект реализует идею создания мультимедийной энциклопедии народов, населяющих Алтайский край, как обобщающего источника знаний об этническом многообразии региона. Основной целевой аудиторией будут школьники старших классов.

В работу в рамках проекта на всех этапах будут вовлечены краевые национально-культурные автономии, национальные союзы, центры национальной культуры, фольклорные коллективы, учащиеся старших классов и педагоги барнаульского лицея № 129.

Размер гранта — 2 979 760 рублей. Реализатор — АКОО «Белые вершины»

Зима. Ребенок на санях. unsplash.com/

Проект направлен на оказание социальной, консультативной, психологической, коррекционной и реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития в двигательной, сенсорной, эмоциональной, коммуникативной сферах в возрасте от 1 года до 18 лет.

Услуги проекта будут предоставляться детям, имеющим инвалидность, а также детям с особенностями психофизического развития и их родителям. В рамках проекта помощь получат 280 семей, которым будет оказано 3000 социально-реабилитационных услуг.

4. Креативное пространство для творческой молодежи «Каморка»

Размер гранта — 499 340 рублей. Реализатор — АКОО «Российский союз молодежи»

Краевой дворец молодежи. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

«Творческая Каморка» — проект, созданный для вовлечения молодых граждан Алтайского края в социально-трудовую практику путем их участия в художественно-прикладной деятельности. Основной целевой аудиторией проекта станут молодые граждане региона в возрасте 10−25 лет, а также дети и подростки находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Творческая Каморка» будет размещена на базе партнера проекта (Краевой Дворец Молодежи), который предоставляет площадку площадью 100 кв.м. На данной площадке проведен косметический ремонт, установлена сантехника.

Грантовые средства будут направленны на приобретение расходных материалов для организации мастер-классов, а также для покупки необходимого оборудования, для проведения занятий по направлениям.

Размер гранта — 1 784 020 рублей. Реализатор — ассоциация патриотического воспитания «Хозяин своей земли»

Раздельный сбор мусора , контейнеры. Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Проект по раздельному сбору мусора реализуется в Бийске. Выбираются ТСЖ и их площадки для установки контейнеров для раздельного сбора полезных фракций ТКО (экобоксы). Заключаются трехсторонние договоры между НКО, ТСЖ и компанией, занимающейся раздельным сбором, для запуска системы раздельного сбора на 30 площадках с экобоксами.

6. Финансовый онлайн-тренажер для малобильных групп населения.

Размер гранта — 626 830 рублей. Реализатор — АНО «Открытые инновации»

Банкомат. СС0

Цель проекта — создание для людей из маломобильных групп населения финансовых онлайн-тренажеров по отработке действий в интернет-банке, платежных терминалах и банкоматах.

7. Онлайн-школа для детей и взрослых «ФинДом»

Размер гранта — 498 069. Реализатор — АНО «Центр развития инновационных проектов и финансовой грамотности»

Преимущества онлайн-курсов. Онлайн-университет «Skillbox»

Проект направлен на финансовое просвещение населения, монетизации собственных талантов и поиска дополнительных источников дохода. Он обеспечивает организацию семейного образовательного досуга для детей и родителей.

Работа онлайн школы будет организована в социальных сетях через содержательное наполнение общедоступной группы «Онлайн школа «ФинДом», предполагает организацию интерактивных мероприятий для детей и взрослых в приложении Zoom.

Вовлечение целевых групп в проект и организация их участия будет осуществляться через образовательные организации в каждом населенном пункте.

8. Инклюзивный театральный центр «Театр Дом»

Размер гранта — 1 558 347 рублей. Реализатор — АРОО «Союз творческой молодежи»

Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова

«ТеатрДом» — инновационный социально-культурный проект на создание в Рубцовске городского инклюзивного центра театрального творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и малоимущих жителей города.

Проект рассчитан на 11 месяцев и включает постановку 3 спектаклей, организацию репетиционного процесса на высоком профессиональном уровне, проведение тренингов и мастер-классов с привлечением педагогов и специалистов по хореографии, вокалу, актёрскому мастерству и другим смежным дисциплинам.

В проекте примут участие 80 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Размер гранта — 2 995 460 рублей. Реализатор — Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий»

Бизнес. Компьютер. Работа. СС0

Проект направлен на оказание помощи не менее 255 представителям из не менее 40 НКО Алтайского края в восстановлении и стабилизации внутренней и общественной работы, нарушенной пандемией. Для качественной работы с целевой аудиторией НКО нуждаются в дополнительных средствах на аренду офиса, коворкинг, компьютерную технику, канцтовары, расходные материалы, проведение мероприятий.

Заявляемый проект содержит инновации, предлагая новые мероприятия для целевой группы.

10. «Особый стиль». Аквареабилитация неслышаших детей

Размер гранта — 800 959 рублей. Реализатор — благотворительный фонд «Путь к мечте»

Ребенок. Бассейн unsplash.com

Создание условий для аквареабилитации глухонемых детей в Барнауле. Проект направлен на активное вовлечение неслышащих детей в занятия по плаванию. Также предусматривает организацию курсов по изучению основ жестового языка для тренеров по плаванию для общения с глухонемыми детьми.

Размер гранта — 491 103 рубля. Реализатор — АНО «Новые решения»

Подросток , мальчик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Цель проекта — помочь в развитии профориентационных и коммуникативных навыков и самоопределении (адекватной самооценке своих способностей, желаний и ограничений; начальных знаний и умений в области выбираемой профессии) не менее 50 подросткам 14−17 лет из малообеспеченных и многодетных семей школ № 133, 136 Индустриального района Барнаула.

Сумма — 499 370 рублей. Реализатор — Православная школа во имя Праведного Иоанна Кронштадтского

Крестный ход Барнаул — Коробейниково 2019 Ксения Столярова

Цель проекта — создать краеведческое сообщество поддержки и развития навыков каллиграфического письма, ядром которого выступит Православная школа, где будут учиться не менее 550 человек. Ученые, специалисты по каллиграфии, школьники, студенты, педагоги, родительское сообщество объединят усилия для построения нового образовательно-просветительского маршрута на территории Алтайского края.

Размер гранта — 451 737. Реализатор — АКОО «Союз национальных культур Алтая»

Девушки на Шукшинском фестивале в Сростках. Анна Зайкова.

Совместный проект общественной организации и всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. Направлен на создание условий для формирования интереса у учащихся школ Бийского района к народным традициям и ремеслам.

Центр будет осуществлять работу в круглогодичном режиме для учащихся Сростинской школы им. В.М. Шукшина (381 человек) и учащихся школ Бийского района (4178 человек).

Два раза в месяц в течение учебного года будут проводиться мастер-классы по ткацкому делу, машинной и ручной вышивке, вязанию, изготовлению кукол-закруток.

Размер гранта — 794 202 рубля. Реализатор — АКОО «Поддержка общественных инициатив»

Династия Романовых KudaGo.com

Привлечение детей, молодежи и пожилых людей к исследовательской деятельности по написанию летописи семьи, совместной творческой работе, а также закреплению интереса к истории своей семьи.

Размер гранта — 499 206 рублей. Реализатор — АКОО «Здоровей-ка»

Владимир Путин посетил репетицию детского хора , который примет участие в закрытии Олимпиады. kremlin.ru

Популяризация в Сибири инклюзивных площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью комфортного развития и социальной адаптации. Продвижение доступных оздоровительных, развивающих и творческих программ.

Развитие талантливых и творческих ребят с помощью уроков вокала, музыкотерапии и арт-терапии. Проведение ежегодной творческой смены на базе санатория, куда соберутся ребята со всего Алтайского края.

Размер гранта — 5 764 085 рублей. Реализатор — фонд «Облака»

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Проект комплексной поддержки малообеспеченных и многодетных семей Алтайского края и Республики Алтай — регионов, в которых из года в год наблюдается наибольший процент людей, находящихся за чертой крайней бедности.

Направлен на системное решение этой проблемы посредством предоставления комплексной адресной помощи целевым группам на базе не менее чем 9 организованных районных «узловых центров» Алтайского края и Республики Алтай.



Поддержка целевых групп включает в себя как предоставление адресной материальной помощи «здесь и сейчас» (одежда, обувь, предметы быта, а также продукты питания долгосрочного хранения), так и оказание индивидуальной консультационной поддержки.

17. Молодежный центр «Новое поколение»

Размер гранта — 499 986 рублей. Реализатор — АКФ «Поддержка развития сельских территорий»

Мужчина , шапка , гитара. СС0

Создание современного культурно-досугового центра для подростков и молодежи, где любой желающий может проявить себя, показать и рассказать о своем творчестве, увлечениях, реализовать интересные креативные идеи.

В плане работы — тематические вечера, обучение игре на гитаре, литературный и дискуссионный клубы, работа волонтёрского сектора, проведение мероприятий ЗОЖ. Реализацию проекта обеспечит команда неравнодушных людей, которые практически ежедневно работают с молодёжью.

18. Адаптационный центр для бывших осужденных «Рубикон 2.0»

Сумма гранта — 2 998 270. Реализатор — АРОО «Рубикон»

Дворник , осужденный к исправительным работам. Елена Демина в biwork.ru

Целью проекта является оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в социальной адаптации, возвращению их к нормальной жизни. За время реализации проекта центр сможет обеспечить проживанием, питанием и всем необходимым не менее 50 человек для прохождения курса социальной адаптации и ресоциализации.

Кроме того, в рамках проекта будут оказаны различные социальные услуги без предоставления проживания не менее, чем 200 бывшим осуждённым.

Размер гранта — 663 631 рублей. Реализатор — Немецкая национальная общественная организация

Алтайские пенсионеры на курсах компьютерной грамотности МТС. пресс-служба МТС

Проект предполагает обучение людей пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями основам компьютерной грамотности. Направлен на адаптацию людей пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями в информационной среде и использование интерактивных сервизов и онлайн-площадок для реализации своих потребностей и интересов.

В результате 32 человека смогут свободно применять знания и навыки полученные на занятиях, для удовлетворения информационных потребностей.

Размер гранта — 398 516 рублей. Реализатор — АКОО «Планета»

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

В географическом центре Барнаула находится парк Юбилейный — березовая роща площадью 51 га, которая была посажена в начале 1950-х годов и всегда активно использовалась горожанами для спорта и отдыха. Здесь проводились уроки физкультуры для ближайших школ в течение всего учебного года. По парку протекает малая река Пивоварка, водоохранная зона которой захламлена.

Реализация проекта включает в себя проведение работ по обустройству территории парка. В рамках проекта будет проведена очистка территории от мусора, восстановление беговых дорожек и терренкуров.

Размер гранта — 2 771 179 рублей. Реализатор — благотворительный фонд «Наш выбор»

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

Социальный проект «Дом Милосердия» успешно реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов с 2019 года. В рамках проекта были оборудованы для проживания жилые помещения по ул. Новая 28а в поселке Чернопятово Павловского района, где постоянно проживают 40 человек, которые попали в трудную жизненную ситуацию и остались без жилья.

Второй этап является логическим развитием проекта. Развитие предполагает увеличение количества участников с 40 человек до 70 человек.