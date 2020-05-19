Полмиллиона жителей Алтайского края могут оформить «президентские» выплаты на детей в МФЦ

С 16 мая во всех многофункциональных центрах Алтайского края начался прием заявлений на выплаты, предусмотренных указами президента России, сообщили в краевом правительстве.

Речь идет об единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет и дополнительной ежемесячной выплате семьям с детьми до трех лет.

«С нашими коллегами из МФЦ мы согласовали форматы и регламент обмена электронными документами по приему двух форм заявлений, на получение пяти и десяти тысяч рублей. Это позволит сделать услуги для жителей Алтайского края еще более доступными», — уточнила начальник отдела организации работы клиентских служб отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю Елена Серикова.

По предварительным данным, на единовременную выплату 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендует порядка полумиллиона человек.

12 и 13 мая очереди желающих подать заявление на получение выплат барнаульцы и бийчане занимали в 6 утра, создавая огромные очереди.