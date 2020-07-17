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Жизнь

При благоустройстве аллеи Памяти разрушили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Жительница Красноярского края Юлия Стрельникова рассказала в своем Facebook про разрушенные плиты с именами погибших, сообщает «Тайга.инфо».

Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в городе Назарово. По словам женщины, разбитые плиты лежат в кучке.

«В юбилейный для нашей страны год Победы проходит благоустройство территории мемориала погибшим воинам-назаровцам. Проводится и косметический ремонт самого памятника. Власть решила на время убрать плиты с именами погибших. Ряд плит были разбиты — их не стали убирать, а просто убрали в сторону. Вот вам и отношение к памяти!» — написала Юлия.

В мэрии города сообщили «Проспекту мира», что материал хрупкий, поэтому власти заранее приготовились к разрушению. Сейчас ищут мастера, который заново сделает плиты с именами погибших.

Сколько это будет стоить — неизвестно. Однако именно на благоустройство аллеи Памяти, где расположен мемориал, потратили более 44 млн рублей. Работы должны завершить до ноября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил жестко наказывать за осквернение мемориалов.

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