Путин предложил жестко наказывать за осквернение мемориалов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предусмотрено уголовное наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориалов. Как сообщает депутатский сайт , в Уголовном Кодексе РФ появится новая статья 243.4.

Текущая законотворческая деятельность осуществляется в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за осквернение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Если преступление совершено в одиночку, вандалу будет грозить штраф в размере 3 млн рублей, принудительные работы или тюремное заключение до 3 лет.

Если же преступление совершено группой лиц и по предварительному сговору, то штраф уже составит от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы — 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на 5 лет. В зависимости от масштаба преступления.