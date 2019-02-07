При раскопках в Москве обнаружили клад из монет

Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX — начала XX нашли столичные археологи на Долгоруковской улице. Раскопки проводились на месте, где идет строительство.

Клад находился в слое битых кирпичей. Скорее всего, это сбережения горожанина, которые он спрятал в стене своей квартиры на втором или третьем этаже кирпичного дома.

В 1960-е годы здание пошло под снос, а монеты попали в землю вместе с обломками.

Всего обнаружено 97 монет разного номинала — от половины копейки до рубля. 36 монет медные, 59 — серебряные. Общая сумма находки — 35 рублей 50,5 копейки.

Изначально клад был спрятан в тканом мешочке, который со временем истлел, полагают специалисты. На это указывает то, что монеты частично склеились в стопки, сообщается на сайте мэра Москвы. Деньги долгое время лежали в земле, подвергаясь агрессивному воздействию среды, поэтому они сильно окислены. Сейчас артефакты находятся на реставрации. После того как их очистят от загрязнений, они будут переданы в Музей Москвы.

Пока самая поздней монетой клада являются 20 копеек, отчеканенные в 1915 году.

Вместо клада — гаечные ключи

Ранее сообщалось, что при перевозке в Москву клад с царскими золотыми монетами заменили на гаечные ключи.

Старинный клад из 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века был похищен при перевозке из Курской области в Москву. Когда коробка с древней находкой была доставлена в Гохран, эксперты обнаружили в ней лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер.