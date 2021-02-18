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Жизнь

Причину аномальных холодов на 23 февраля объяснили в Гидрометцентре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил ТАСС, почему в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Ранее синоптики отметили — перед 23 февраля холода сначала отступят, а потом вернутся вновь, как раз в День защитника Отечества.

Вильфанд подчеркнул, что практически вся территория России окрашена в синий цвет на синоптической карте.

Такую же картину, по его словам, наблюдают сейчас и в США. Причем причины такой аномалии одни и те же.

«Дело в том, что сейчас на азиатской части нашей страны глубокий циклон, а над Западной Европой — хорошо выраженный антициклон. В США очень похожая ситуация: над Гренландией глубокий циклон, а над Канадой — мощный антициклон», — разъяснил метеоролог.

Вильфанд отметил, что это большая редкость, когда на таких удаленных территориях наблюдают похожие синоптические процессы.

Кстати, в России температура воздуха ниже нормы на 10−12 градусов, а в США ситуация похуже — там падение температуры составляет 12−17 градусов.

Ранее россиянам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю перед 23 февраля.

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