Причину аномальных холодов на 23 февраля объяснили в Гидрометцентре

Ранее синоптики отметили — перед 23 февраля холода сначала отступят, а потом вернутся вновь, как раз в День защитника Отечества.
Вильфанд подчеркнул, что практически вся территория России окрашена в синий цвет на синоптической карте.
Такую же картину, по его словам, наблюдают сейчас и в США. Причем причины такой аномалии одни и те же.
«Дело в том, что сейчас на азиатской части нашей страны глубокий циклон, а над Западной Европой — хорошо выраженный антициклон. В США очень похожая ситуация: над Гренландией глубокий циклон, а над Канадой — мощный антициклон», — разъяснил метеоролог.
Вильфанд отметил, что это большая редкость, когда на таких удаленных территориях наблюдают похожие синоптические процессы.
Кстати, в России температура воздуха ниже нормы на 10−12 градусов, а в США ситуация похуже — там падение температуры составляет 12−17 градусов.
Ранее россиянам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю перед 23 февраля.