Россиянам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала в интервью радио Sputnik , как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю.

Напомним, неделя с 15 по 21 февраля — шестидневная рабочая. Это произошло из-за переноса трудового дня с понедельника, 22 февраля, на субботу.

Таким образом, с учетом Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, дней отдыха станет больше.

Овчаренко отметила, что сама мысль о длинных выходных должна помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью», — уверена доцент Московского городского педагогического университета.

Зима , пикник , отдых. Открытые источники в Интернете ( ССО)

При этом эксперт уточнила, что большинство людей нормально переносят длинную рабочую неделю, но есть профессии, для которых дополнительный день может стать проблемой.

В итоге накопленная усталость может помешать. Таким работникам поможет один прием — перераспределение нагрузки: самые легкие дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных.