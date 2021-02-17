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Жизнь

Россиянам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала в интервью радио Sputnik, как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю.

В Барнауле продают офис с печкой.
В Барнауле продают офис с печкой.
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Напомним, неделя с 15 по 21 февраля — шестидневная рабочая. Это произошло из-за переноса трудового дня с понедельника, 22 февраля, на субботу.

Таким образом, с учетом Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, дней отдыха станет больше.

Овчаренко отметила, что сама мысль о длинных выходных должна помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью», — уверена доцент Московского городского педагогического университета.

Зима, пикник, отдых.
Зима, пикник, отдых.
Открытые источники в Интернете (ССО)

При этом эксперт уточнила, что большинство людей нормально переносят длинную рабочую неделю, но есть профессии, для которых дополнительный день может стать проблемой.

В итоге накопленная усталость может помешать. Таким работникам поможет один прием — перераспределение нагрузки: самые легкие дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных.

«Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что „лягушку“ надо есть утром и сразу. Под „лягушками“ подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела», — подчеркнула Овчаренко.

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