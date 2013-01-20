Причину расстрела людей в суде объяснил житель Новокузнецка и объявил голодовку

В Новокузнецке суд арестовал на два месяца местного жителя Артема Пакалова, которого обвиняют по статье «Покушение на убийство двух лиц», пишет « Сибирь.Реалии ».

Напомним, утром 16 января в здании мирового суда Новокузнецка устроили стрельбу из ружья. Женщину ранили в лицо дробью, пристав получил ранение в живот и умер в автомобиле скорой помощи. Позже оказалось, что стрелок проходил потерпевшим по уголовному делу, а раненная женщина, которая работает юристом, являлась свидетелем по этому делу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Пакалов заявил, что вину признает, но не сожалеет. Он утверждает, что его «довели до точки кипения», о чем он предупреждал и полицейских, и прокуроров. Поступок он также объяснил «издевательствами» и «угрозами» со стороны следствия.

«Я был потерпевшим, но судили меня, издевались, подавали иски, привлекали к административной ответственности незаконно. За полтора года я прошел такой ад, которые не пожелаю пройти никому», — со слезами на глазах рассказал обвиняемый.

Именно в день нападения, 16 января, в мировом суде рассматривали дело, по которому Пакалов считался потерпевшим. Последним выступал свидетель — юрист Татьяна Горьева. После того, как участники процесса ходатайствовали о примирении сторон, Пакалов вышел из зала, а вернулся уже с ружьем.

Расследованием того, что происходило далее, сейчас занимаются сотрудники Главного следственного управления СК. Сам же Пакалов с 15 января объявил голодовку. В ближайшее время его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, отмечает издание.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Пакалов проходил потерпевшим по уголовному делу о порче имущества. Обвиняемый по этому делу — Сергей Чапайкин, муж пострадавшей Горьевой.

Летом 2018 года семьи поругались из-за того, что сын Чапайкина сломал велосипед ребенка Пакалова. Родители возместить ущерб не захотели. Конфликт перерос в потасовку, после которой Чапайкин сел за руль трактора и под команды жены начал разносить гаражи Пакалова.

После этого Пакалов обращался в полицию и другие органы, но, как отмечается, Чапайкину лишь выписали штраф в 1000 рублей.

Только после публикации в интернете видео под названием «Кущевская станица отдыхает!!! В Новокузнецке тракторами давят людей. Это душевнобольным даже и не снилось!» было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Умышленное уничтожение имущества» и «Угроза убийством».

Однако расследование постоянно тормозилось, и до суда дошло только обвинение за порчу имущества. Пакалов обвинял следствие в необъективности и связях со своими оппонентами. С апреля 2019 года прошло 41 заседание по делу.