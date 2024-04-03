Причину выпадения смертоносного града назвали исследователи

Группа исследователей выяснила причину выпадения гигантского града, выпавшего летом 2022 года в каталонском городе Жирона (Испания).

Тогда жертвой бедствия стала полуторагодовалая девочка, еще 67 человек получили ранения от ударов градин, чьи размеры достигали 12 сантиметров.

Ледяные снаряды повредили сотни зданий и машин, нанесли серьезный ущерб посевам, напоминает Газета.Ru.

Причиной образования такого града стали аномально высокие температуры морской воды. О бразовалась суперъячейка — штормовое облако с вертикальным восхождением воздушных потоков.

Вывод

Потепление климата стало причиной выпадения крупнейшего града в истории Испании. И способствует повторению подобных катаклизмов в будущем.

Ранее сообщалось, что мощные вспышки на Солнце уничтожат электросеть на нашей планете. По прогнозам, это произойдет в 2024 году.

Таким образом человечество вернется в Средневековье.

Люди останутся без света, электроприборов и гаджетов.

Дело в том, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика, а мощные вспышки на Солнце могут оставить человечество без современных благ.

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