3 апреля
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Жизнь

Причину выпадения смертоносного града назвали исследователи

Группа исследователей выяснила причину выпадения гигантского града, выпавшего летом 2022 года в каталонском городе Жирона (Испания).

Град.
Град.
Barnaul22

Тогда жертвой бедствия стала полуторагодовалая девочка, еще 67 человек получили ранения от ударов градин, чьи размеры достигали 12 сантиметров.

Ледяные снаряды повредили сотни зданий и машин, нанесли серьезный ущерб посевам, напоминает Газета.Ru.

Причиной образования такого града стали аномально высокие температуры морской воды. О бразовалась суперъячейка — штормовое облако с вертикальным восхождением воздушных потоков.

Вывод

Потепление климата стало причиной выпадения крупнейшего града в истории Испании. И способствует повторению подобных катаклизмов в будущем.

Ранее сообщалось, что мощные вспышки на Солнце уничтожат электросеть на нашей планете. По прогнозам, это произойдет в 2024 году.

Таким образом человечество вернется в Средневековье.

Люди останутся без света, электроприборов и гаджетов.

Дело в том, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика, а мощные вспышки на Солнце могут оставить человечество без современных благ.

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