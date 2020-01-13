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Жизнь

Придется подождать: новые деньги в Алтайском крае все же еще не появились

Информацию о появлении в Алтайском крае новых десятирублёвых монет, посвященных 75-летию Великой Победы, уточнили в региональном отделении Сибирского главного управления ЦБ РФ.

Памятная монета Банка России посвящена 75-летию победы в Ведикой войне.
Памятная монета Банка России посвящена 75-летию победы в Ведикой войне.
Cbr.ru

Напомним, ранее новосибирские СМИ сообщили, что новые монеты уже появились в Новосибирске, Барнауле. Кемерово и Томске.

Однако в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка уточнили, что «победные» монеты пока что есть в наличие только в НСО.

«Произошла ошибка в коммуникации. На самом деле новые монеты в Алтайский крае еще не поступили. И пока мы не можем сказать, когда они поступят наш регион», — сообщила представитель краевого отделения ЦБ.

Отметим, что тираж новых монет, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне — 5 млн экземпляров. На оборотной стороне имеется рельефное число «75», а рядом в две строки расположены надписи «1941» и «1945».

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