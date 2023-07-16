Приготовьте зонтики. Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 июля

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами возможны сильные ливневые дожди и град.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Днем температура составит +25...+27 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с.