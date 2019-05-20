Приговор Кокорину и Мамаеву хотят ужесточить

Гособвинение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева просит отменить вынесенный им приговор, настаивая на предварительном сговоре осужденных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Гособвинение не согласно с исключением из обвинения квалифицирующего признака „по предварительному сговору“. Сроки наказания прокуратура просит сохранить», — пояснил защитник.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, его брат Кирилл Кокорин — 1,5 года колонии, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев колонии. Осужденные остаются под стражей до момента вступления приговора в силу.

Защита футболистов также подали апелляционные жалобы на приговор. Об этом в Instagram сообщила адвокат Татьяна Стукалова. Они просят полностью исключить статью «Хулиганство» и убрать из приговора составы, где есть формулировка «из хулиганских побуждений», и переквалифицировать их.

За что осудили футболистов

Дело против футболистов возбудили в связи с двумя драками в Москве, произошедшими 8 октября 2018 года. Участие в них приняли нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

По данным следствия, фигуранты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.