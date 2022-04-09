9 апреля
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Жизнь

Приговор подписан. Захарова посоветовала россиянам быстро сохранять контент с YouTube

YouTube подписал себе приговор, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На это ее навела недавняя блокировка канала Госдумы.

YouTube.
YouTube.
CC0

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» без возможности восстановления. В сообщении говорится, что канал заблокирован «в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций».

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, как компания Google зарабатывает в России, заявил ТАСС глава думской комиссии Василий Пискарев.

Следует ограничить компании остающиеся способы заработка, указал он.

Могут ли заблокировать YouTube в России?

Не исключено. Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что YouTube будет заблокирован, если не будет следовать закону.

Роскомнадзор не раз призывал компанию Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством.

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