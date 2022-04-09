Приговор подписан. Захарова посоветовала россиянам быстро сохранять контент с YouTube

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова у себя в Telegram.
Ранее Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» без возможности восстановления. В сообщении говорится, что канал заблокирован «в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций».
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, как компания Google зарабатывает в России, заявил ТАСС глава думской комиссии Василий Пискарев.
Следует ограничить компании остающиеся способы заработка, указал он.
Могут ли заблокировать YouTube в России?
Не исключено. Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что YouTube будет заблокирован, если не будет следовать закону.
Роскомнадзор не раз призывал компанию Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством.