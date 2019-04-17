«Убийца!». Как выносили приговор Александру Руденко

Также Руденко лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на три года. Срок наказания исчисляется с 17 апреля. Время, отбытое в СИЗО, зачтут после вступления приговора в законную силу.
На то, чтобы подготовиться к приговору, судье Максиму Рыжкову понадобилось около 40 минут. В это время все, кто ждал вердикта в коридоре, гадали, сколько лет назначат Руденко. Потерпевшие надеялись, что срок будет близок к максимальному и ожидали, что его отправят в колонию общего режима.
Смягчили наказание положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка и признание вины.
При назначении наказания суд не стал учитывать факт частичного возмещения ущерба потерпевшим, так как эта сумма слишком мала по сравнению с исками. Также не приняли во внимание то, что погибшие дети были не пристегнуты, поскольку не это стало причиной их смерти. Отягчающих обстоятельств в преступлении суд не усмотрел.
Какие компенсации получат потерпевшие
Общая сумма гражданских исков потерпевших составляла 51 млн рублей. Родители Юлии Нагорневой просили 5 и 10 млн рублей компенсации, Евгений Нагорнев 23 млн рублей. Отец водителя Renault Scenic Павел Федько от имени сына Сергея требовал 5 млн рублей за его погибшую дочь и 3 млн рублей за утраченное здоровье. Жена водителя Елена Корецкая просила 5 млн рублей за смерть дочери.
Суд удовлетворил гораздо меньшие суммы. С Руденко взыщут по 2 млн рублей в пользу Елены Корецкой и семьи Перфильевых, родителей погибшей Юлии Нагорневой. Павел Федько получит 3,5 млн рублей как представитель сына Сергея, пострадавшего водителя Renault Scenic. Евгению Нагорневу выплатят 6,5 млн рублей за смерть дочери, жены и его утраченное здоровье. Итого — 16 млн рублей, что в три раза меньше заявленной ими суммы.
Имущество, которое суд арестовал у семьи Руденко, оценили в 25 млн 379 тысяч рублей. В эту сумму вошли:
- автомобиль BMW X6 и прицеп, машиноместо в Барнауле,
- треть доли «Алтайской энергетической компании»,
- две квартиры и нежилое помещение в Барнауле,
- земельный участок и жилой дом в селе Зудилово,
- нежилое здание и земельный участок на 211 км трассы «Новосибирск-Бийск»,
- земельный участок в селе Санниково,
- наручные часы, три сотовых телефона, в том числе два iPhone,
- 5 тысяч рублей наличными, 10 215 рублей и 2 630 рублей с банковских счетов.
Все перечисленное имущество должны передать на реализацию службе судебных приставов.
Реакция на приговор
После вынесения приговора в присутствии судьи женщина из зала прокричала: «Убийца! Вы посмотрите, он улыбается!» Как выяснилось позднее, это была няня погибшей дочери водителя Сергея Федько. Улыбки на лицах Александра Руденко и его семьи после оглашения приговора действительно были.
Никто из потерпевших не делал громких заявлений. Выйдя из зала суда, все притихли и вполголоса обсуждали случившееся. Люди были шокированы мягким режимом наказания. Дать комментарий СМИ решилась только Елена Корецкая. Она заявила, что будет обжаловать приговор и добиваться назначения наказания для водителя BMW X6 в колонии общего режима.
Адвокат и представители семьи Александра Руденко тоже переговаривались. Срок и режим наказания не стал для них новостью, а вот размеры гражданских исков удивили супругу осужденного. «Беспрецедентно», — заявила о приговоре в этой части женщина из их окружения.
Прокуратура Барнаула также заявила, что «изучит приговор в апелляционные сроки». Вполне возможно, что ведомство будет обжаловать это решение.
Справка
Максимально по ч. 6 ст. 264 УК РФ Александру Руденко грозило 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это преступление средней степени тяжести. Меньше чем через 4 года осужденный сможет просить об УДО.