Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 апреля 7°C

«Убийца!». Как выносили приговор Александру Руденко

17 апреля в Центральном районном суде Барнаула огласили приговор обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко. Он получил 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Фактически ему осталось сидеть 7,5 лет, так как он уже отбыл полгода в СИЗО — в его случае день под арестом идет за два.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Также Руденко лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на три года. Срок наказания исчисляется с 17 апреля. Время, отбытое в СИЗО, зачтут после вступления приговора в законную силу.

На то, чтобы подготовиться к приговору, судье Максиму Рыжкову понадобилось около 40 минут. В это время все, кто ждал вердикта в коридоре, гадали, сколько лет назначат Руденко. Потерпевшие надеялись, что срок будет близок к максимальному и ожидали, что его отправят в колонию общего режима.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Смягчили наказание положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка и признание вины.

При назначении наказания суд не стал учитывать факт частичного возмещения ущерба потерпевшим, так как эта сумма слишком мала по сравнению с исками. Также не приняли во внимание то, что погибшие дети были не пристегнуты, поскольку не это стало причиной их смерти. Отягчающих обстоятельств в преступлении суд не усмотрел.

Какие компенсации получат потерпевшие

Общая сумма гражданских исков потерпевших составляла 51 млн рублей. Родители Юлии Нагорневой просили 5 и 10 млн рублей компенсации, Евгений Нагорнев 23 млн рублей. Отец водителя Renault Scenic Павел Федько от имени сына Сергея требовал 5 млн рублей за его погибшую дочь и 3 млн рублей за утраченное здоровье. Жена водителя Елена Корецкая просила 5 млн рублей за смерть дочери.

Суд удовлетворил гораздо меньшие суммы. С Руденко взыщут по 2 млн рублей в пользу Елены Корецкой и семьи Перфильевых, родителей погибшей Юлии Нагорневой. Павел Федько получит 3,5 млн рублей как представитель сына Сергея, пострадавшего водителя Renault Scenic. Евгению Нагорневу выплатят 6,5 млн рублей за смерть дочери, жены и его утраченное здоровье. Итого — 16 млн рублей, что в три раза меньше заявленной ими суммы.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Имущество, которое суд арестовал у семьи Руденко, оценили в 25 млн 379 тысяч рублей. В эту сумму вошли:

  • автомобиль BMW X6 и прицеп, машиноместо в Барнауле,
  • треть доли «Алтайской энергетической компании»,
  • две квартиры и нежилое помещение в Барнауле,
  • земельный участок и жилой дом в селе Зудилово,
  • нежилое здание и земельный участок на 211 км трассы «Новосибирск-Бийск»,
  • земельный участок в селе Санниково,
  • наручные часы, три сотовых телефона, в том числе два iPhone,
  • 5 тысяч рублей наличными, 10 215 рублей и 2 630 рублей с банковских счетов.

Все перечисленное имущество должны передать на реализацию службе судебных приставов.

Реакция на приговор

После вынесения приговора в присутствии судьи женщина из зала прокричала: «Убийца! Вы посмотрите, он улыбается!» Как выяснилось позднее, это была няня погибшей дочери водителя Сергея Федько. Улыбки на лицах Александра Руденко и его семьи после оглашения приговора действительно были.

Никто из потерпевших не делал громких заявлений. Выйдя из зала суда, все притихли и вполголоса обсуждали случившееся. Люди были шокированы мягким режимом наказания. Дать комментарий СМИ решилась только Елена Корецкая. Она заявила, что будет обжаловать приговор и добиваться назначения наказания для водителя BMW X6 в колонии общего режима.

Адвокат и представители семьи Александра Руденко тоже переговаривались. Срок и режим наказания не стал для них новостью, а вот размеры гражданских исков удивили супругу осужденного. «Беспрецедентно», — заявила о приговоре в этой части женщина из их окружения.

Прокуратура Барнаула также заявила, что «изучит приговор в апелляционные сроки». Вполне возможно, что ведомство будет обжаловать это решение.

Справка

Максимально по ч. 6 ст. 264 УК РФ Александру Руденко грозило 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это преступление средней степени тяжести. Меньше чем через 4 года осужденный сможет просить об УДО.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость