«Убийца!». Как выносили приговор Александру Руденко

17 апреля в Центральном районном суде Барнаула огласили приговор обвиняемому в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина Александру Руденко. Он получил 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Фактически ему осталось сидеть 7,5 лет, так как он уже отбыл полгода в СИЗО — в его случае день под арестом идет за два.

Также Руденко лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на три года. Срок наказания исчисляется с 17 апреля. Время, отбытое в СИЗО, зачтут после вступления приговора в законную силу.

На то, чтобы подготовиться к приговору, судье Максиму Рыжкову понадобилось около 40 минут. В это время все, кто ждал вердикта в коридоре, гадали, сколько лет назначат Руденко. Потерпевшие надеялись, что срок будет близок к максимальному и ожидали, что его отправят в колонию общего режима.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Смягчили наказание положительные характеристики личности Александра Руденко, его молодой возраст, отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетнего ребенка и признание вины.

При назначении наказания суд не стал учитывать факт частичного возмещения ущерба потерпевшим, так как эта сумма слишком мала по сравнению с исками. Также не приняли во внимание то, что погибшие дети были не пристегнуты, поскольку не это стало причиной их смерти. Отягчающих обстоятельств в преступлении суд не усмотрел.

Какие компенсации получат потерпевшие

Общая сумма гражданских исков потерпевших составляла 51 млн рублей. Родители Юлии Нагорневой просили 5 и 10 млн рублей компенсации, Евгений Нагорнев 23 млн рублей. Отец водителя Renault Scenic Павел Федько от имени сына Сергея требовал 5 млн рублей за его погибшую дочь и 3 млн рублей за утраченное здоровье. Жена водителя Елена Корецкая просила 5 млн рублей за смерть дочери.

Суд удовлетворил гораздо меньшие суммы. С Руденко взыщут по 2 млн рублей в пользу Елены Корецкой и семьи Перфильевых, родителей погибшей Юлии Нагорневой. Павел Федько получит 3,5 млн рублей как представитель сына Сергея, пострадавшего водителя Renault Scenic. Евгению Нагорневу выплатят 6,5 млн рублей за смерть дочери, жены и его утраченное здоровье. Итого — 16 млн рублей, что в три раза меньше заявленной ими суммы.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Имущество, которое суд арестовал у семьи Руденко, оценили в 25 млн 379 тысяч рублей. В эту сумму вошли:

автомобиль BMW X6 и прицеп , машиноместо в Барнауле,

машиноместо в Барнауле, треть доли «Алтайской энергетической компании»,

две квартиры и нежилое помещение в Барнауле,

земельный участок и жилой дом в селе Зудилово,

нежилое здание и земельный участок на 211 км трассы «Новосибирск-Бийск»,

земельный участок в селе Санниково,

наручные часы , три сотовых телефона , в том числе два iPhone,

три сотовых телефона в том числе два iPhone, 5 тысяч рублей наличными , 10 215 рублей и 2 630 рублей с банковских счетов.

Все перечисленное имущество должны передать на реализацию службе судебных приставов.

Реакция на приговор

После вынесения приговора в присутствии судьи женщина из зала прокричала: «Убийца! Вы посмотрите, он улыбается!» Как выяснилось позднее, это была няня погибшей дочери водителя Сергея Федько. Улыбки на лицах Александра Руденко и его семьи после оглашения приговора действительно были.

Никто из потерпевших не делал громких заявлений. Выйдя из зала суда, все притихли и вполголоса обсуждали случившееся. Люди были шокированы мягким режимом наказания. Дать комментарий СМИ решилась только Елена Корецкая. Она заявила, что будет обжаловать приговор и добиваться назначения наказания для водителя BMW X6 в колонии общего режима.

Адвокат и представители семьи Александра Руденко тоже переговаривались. Срок и режим наказания не стал для них новостью, а вот размеры гражданских исков удивили супругу осужденного. «Беспрецедентно», — заявила о приговоре в этой части женщина из их окружения.

Прокуратура Барнаула также заявила, что «изучит приговор в апелляционные сроки». Вполне возможно, что ведомство будет обжаловать это решение.

Справка

Максимально по ч. 6 ст. 264 УК РФ Александру Руденко грозило 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Это преступление средней степени тяжести. Меньше чем через 4 года осужденный сможет просить об УДО.