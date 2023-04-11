Приговор судье, петиция в Бийске и проблемы фермеров. Что произошло 11 апреля в Алтайском крае

- Алтайский фермер Александр Балаков заявил о кризисе, накрывающем Сибирь. Он признался, что так критически никогда не высказывался. Но сейчас ситуация такая, что молчать уже нет возможности.
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- На градсовете в Барнауле представили рендеры нового панельного 10-этажного дома, который постоят на ул. Гоголя, 25а. Проект приняли. Здесь можно посмотреть, каким будет новый дом в центре города.
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- Ровно 30 лет назад, 11 апреля 1993 года, барнаульцы сплавлялись по… Пивоварке. Японцы были ошарашены. Вспоминаем, как все прошло.
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