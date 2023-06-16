16 июня
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Жизнь

Приходи ко мне трудиться и шоферка, и врачица. Зачем вахтовиков заманивают на Алтай

Эксперты, отслеживающие рынок труда, отметили во многих регионах страны значительный рост спроса на вахтовиков. Так, по данным сервиса hh.ru, за май-июнь количество открытых вакансий для них по сравнению с прошлым годом выросло практически в два раза.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

Вахтовая доля

Алтайский край оказался на шестом месте среди регионов Сибири по динамике вахтовых вакансий. Количество подобных предложений по привлечению работников в регион за последние пару месяцев выросло на 84%.

В целом по Сибири этот показатель за тот же период увеличился на 89% по сравнению с прошлым годом. Самый большой всплеск спроса у работодателей на вахтовиков произошел в Омской области (+97%), Новосибирской области (+91%) и Красноярском крае (+90%).

Вахта. Работа на севере.
Вахта. Работа на севере.
СС0

Однако, лидером по доле вахтовых вакансий относительно всех размещенных в регионе, на данный момент является Иркутская область. Здесь каждое пятое предложение о работе – это вахта (21% от всех вакансий в области). Для сравнения, в Красноярском крае и Омской области доля таких вакансий составила 15% от всех размещенных, в Кемеровской области – 8%, а в Алтайском крае – 7%. Наименьшая же доля вахты среди сибирских регионов открыта в Новосибирской области – 6%.

В целом по стране заметный спрос на вахтовиков произошел в 17 регионах. Абсолютными лидерами стали Калининградская область, где этот показатель вырос на 196%, и Московская область — здесь спрос на вахтовых работников увеличился на 156%. На 150% рост произошел в Архангельской области, на 129% - в Москве и на 129% - в Мурманской области.

При этом «самым вахтовым» регионом в России является Башкортостан, где сосредоточено 7% всех вахтовых вакансий в России. Далее идут Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

Вахта. Работа на севере.
Вахта. Работа на севере.
СС0

Кем работают и сколько зарабатывают

Чаще всего в России вахтовые вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

Чаще всего из вахтовиков работодателям требуются машинисты — 12% от всех предложений работы, водители - 11%, разнорабочие — 7% и сварщики — 6%.

Высокий спрос на вахтовиков в России вызывает рост оплаты труда. Сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

В сибирских регионах самую большую зарплату работникам предлагают в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. В среднем, эта цифра составляет от 114 943 до 172 414 рублей. Примечательно, что в Алтайском крае эта «вилка» несколько меньше и составляет 86 207 - 152 874 рублей.

Кадровый голод

Специалисты отмечают, что из-за острого кадрового голода на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости - например, врачей, программистов, официантов и др.

Это происходит потому что внутрирегиональных ресурсов для удовлетворения всех запросов работодателей уже недостаточно. Однако регионов в России с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. В то же время спрос на работников растет.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

При этом интерес работников к вахтовой занятости нельзя назвать массовым. Только 5% российских соискателей, которые ищут работу, готовы рассматривать вахтовый метод. Любопытно, что 18% из них – женщины. Зачастую кандидаты имеют большой опыт работы: 72% - от 6 лет и более, еще 14% - от 3 до 6 лет, новичков без опыта среди соискателей лишь 7%.

Соискатели чаще всего рассматривают работу водителями - 6% от всех активных резюме с пометкой о готовности к вахте, инженерами-конструкторами или инженерами-проектировщиками - 5%), машинистами и технологами — по 4%. На самые высокие зарплаты (свыше 240 тыс. рублей) обычно претендуют руководители проектов, начальники производства и технологи.

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