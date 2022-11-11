11 ноября
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Жизнь

Приметы и традиции на Анастасию Овечницу и Авраамия Овчара — от чего следует отказаться

11 ноября на руси отмечают день Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Его езе называют Овчарный праздник. Православная церковь почитает память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Овцы
Овцы
CCO

Традиции Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара

В середине ноября заканчивали стричь овец. В честь этого шли молиться святой Анастасии, которая считалась покровительницей баранов и овец — за это она и получила свое прозвище.

Анастасия помогает рукодельница, которые прядут шерстяные нитки и шьют теплые одежды. А также может подсобить в валянии валенок и изготовлении сукна.

Авраам же был заступников овчаров.

Особенно чествовали 11 ноября пастухов. Их угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни.

Овцы.
Овцы.
CC0

Что нельзя делать 11 ноября?

  • Нельзя этот день проводить в одиночестве — может привести к крупной ссоре с родственниками.
  • Женщинам не стоит ходить с голой шеей — ее следует украсить бусами или платком.
  • Запрещено носить вещи, сделанные из овечьей шерсти — можно накликать беду.
  • Не рекомендуется оставлять ребенка одного — его могут напугать злые духи.
Овцы. Игрушки
Овцы. Игрушки
Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Приметы Овчарного праздника

  • Низко движутся облака по небу — к похолоданию.
  • Если ночью иней, то днем снега не будет.
  • Голуби воркуют — значит, погода будет хорошая.
  • Домашние питомцы целый день спят — скоро наступит холодная зима.
  • Вороны громко и часто каркают — будет дождь.
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