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Приметы и традиции Параскевы Пятницы - на что обратить внимание 10 ноября

10 ноября на Руси прозвали Параскевой Пятницей или Параскевой Льняницей. Православная церковь почитает память Святой Параскевы.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Традиции Параскевы Пятницы

Имя святой Параскевы стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Она оберегает семейный очаг и помогает в хозяйственных делах.

Святой молились об исцелении от бесплодия, просили об успешных родах и здоровье малыша.

Также Параскеву Пятницу считали покровительницей полей и скота, целительницу от тяжелых душевных и телесных недугов, защитницу семейного благополучия и помощницу в женском рукоделии.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Что нельзя делать 10 ноября

  • Беременным девушкам нельзя давать в долг — вместе с деньгами можно отдать судьбу малыша.
  • Не стоит купаться, мыть посуду и протирать полы.
  • Не рекомендуется прясть — однако можно шить.
  • Запрещено чистить дымоход — может случиться несчастье.
Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Приметы Параскевы Льняницы

  • Если иней на деревьях, то будет мороз.
  • Утром туман – к оттепели.
  • Если возле луны круг, будет буря.
  • Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.
  • Увидеть в этот день белку – к потеплению.
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