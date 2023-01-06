6 января
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Жизнь

Приметы и традиции Сочельника: что можно и нельзя делать 6 января

Сочельник отмечают 6 января перед главным православным праздником — Рождеством. В этот день заканчивается Рождественский пост, длящийся сорок дней. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Традиции Сочельника

В этот день взрослые ничего не ели до восхода первой звезды, которая появлялась на небе примерно в 18:00. Такая же звезда оповестила жителей Земли, что на свет появился Спаситель, Сын Божий.

В течение дня хозяйки убирались в доме, а после готовили праздничный стол. Его покрывали соломой или сеном, а поверх застилалась скатерть. Первыми подавали кутью (отваренные зерна пшеницы, ячменя, риса, подслащенные сытой или медом) и взвар (напиток из сваренных яблок, груш, слив, вишен и других плодов).

После ужина крестьяне просили ребятишек залезать под стол и «цыкать» цыпленком, чтобы весь год хорошо неслись куры.

В эту же ночь обильно кормили домашний скот. А курам, наоборот, не давали корм, чтобы они не ходили по весне на огород.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Что нельзя делать 6 января?

  • Нельзя отмечать Сочельник в темных или черных вещах — иначе весь год пройдет в горестях.
  • Не стоит уходить из дома — иначе вслед за вами убежит скотина.
  • Не рекомендуется шить и ткать — а то ненастье призовешь в дом.
  • Нельзя выходить во время празднества из-за стола — можно накликать болезнь.
  • Запрещено праздновать Сочельник должником или обиженным — иначе весь год таким и проведешь.

Приметы Сочельника

  • Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к хлебородию.
  • Если снег растаял или неплотно покрыл землю — к урожаю на гречу.
  • В ночь на Рождество небо звездное — к урожаю гороха.
  • В Кутейник перед Рождеством на небе звездочки блестят — грибы и ягоды будут.
  • Млечный Путь тусклый — к ненастью.

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