Приметы и традиции Сочельника: что можно и нельзя делать 6 января

Сочельник отмечают 6 января перед главным православным праздником — Рождеством. В этот день заканчивается Рождественский пост, длящийся сорок дней. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сочельника

В этот день взрослые ничего не ели до восхода первой звезды, которая появлялась на небе примерно в 18:00. Такая же звезда оповестила жителей Земли, что на свет появился Спаситель, Сын Божий.

В течение дня хозяйки убирались в доме, а после готовили праздничный стол. Его покрывали соломой или сеном, а поверх застилалась скатерть. Первыми подавали кутью (отваренные зерна пшеницы, ячменя, риса, подслащенные сытой или медом) и взвар (напиток из сваренных яблок, груш, слив, вишен и других плодов).

После ужина крестьяне просили ребятишек залезать под стол и «цыкать» цыпленком, чтобы весь год хорошо неслись куры.

В эту же ночь обильно кормили домашний скот. А курам, наоборот, не давали корм, чтобы они не ходили по весне на огород.

Рождество в Барнауле. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Что нельзя делать 6 января?

Нельзя отмечать Сочельник в темных или черных вещах — иначе весь год пройдет в горестях.

Не стоит уходить из дома — иначе вслед за вами убежит скотина.

Не рекомендуется шить и ткать — а то ненастье призовешь в дом.

Нельзя выходить во время празднества из-за стола — можно накликать болезнь.

Запрещено праздновать Сочельник должником или обиженным — иначе весь год таким и проведешь.

Приметы Сочельника