Приметы на Левона Огуречника: что нужно успеть сделать 5 июня

Традиции на Левона Огуречника
Наши предки в этот день праздновали память святителя Леонтия Ростовского. Люди прозвали его "огуречником" и "конопляником" за то, что в начале июня лучшее время для посадки этих культур.
Считалось, что день Левона Огуречника – самый крайний срок для посадки. Все, кто высадят овощи позже, останутся без урожая.
Огурцы высаживались строго в тайне от всех. Даже родственникам нельзя было знать об этом. Во время посадки первого ростка произносили заговор, чтобы был богатый урожай.
На что обратить внимание в этот день
Если до рассвета 5 июня по земле стелется туман – ждите плохой погоды.
Огурцы, которые были высажены на "Леонтия", хороши для засолки и консервирования.
Чем больше комаров – тем лучше. Это к теплой погоде и богатому урожаю.