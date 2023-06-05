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Жизнь

Приметы на Левона Огуречника: что нужно успеть сделать 5 июня

5 июня отмечают день Левона Огуречника. Предки верили, что это последний день, когда посадки могут принести хороший урожай. Какие еще традиции важно соблюсти в эту дату – в материале altapress.ru.

Огурцы, овощи.
Огурцы, овощи.
СС0

Традиции на Левона Огуречника

Наши предки в этот день праздновали память святителя Леонтия Ростовского. Люди прозвали его "огуречником" и "конопляником" за то, что в начале июня лучшее время для посадки этих культур.

Считалось, что день Левона Огуречника – самый крайний срок для посадки. Все, кто высадят овощи позже, останутся без урожая.

Огурцы высаживались строго в тайне от всех. Даже родственникам нельзя было знать об этом. Во время посадки первого ростка произносили заговор, чтобы был богатый урожай.

На что обратить внимание в этот день

Если до рассвета 5 июня по земле стелется туман – ждите плохой погоды.

Огурцы, которые были высажены на "Леонтия", хороши для засолки и консервирования.

Чем больше комаров – тем лучше. Это к теплой погоде и богатому урожаю.

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