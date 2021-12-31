Приметы на Модестов день. Почему 31 декабря обязательно нужно быть гостеприимным

История Модестова дня
31 декабря верующие чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Родившись в Малой Азии, он в юности принял монашеский постриг и стал настоятелем обители Феодосия Великого.
А позже, во время нападения персидских войск на Палестину, Модест стал управлять храмом и восстанавливал разрушенные святыни.
Традиции 31 декабря
Чтобы поймать новогоднюю удачу «за хвост», 31 декабря рекомендуют:
- Купить новый веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни;
- Оставить на праздничном столе бокал вина для домового;
- Повесить новогодний венок на входную дверь;
- Принять ванну;
- Зажечь свечи во всех комнатах квартиры или дома.
Ванна.
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Запреты Модестова дня
В торжественную дату нельзя:
- Бить посуду. В противном случае вам грозят ссоры с близкими и друзьями;
- Сквернословить и ругаться (особенно за застольем). Несоблюдение запрета может привести к разным бедам и неприятностям;
- Быть негостеприимным — иначе нужда и бедность могут застать врасплох;
- Выкидывать остатки еды со стола. Этот расточительный жест сулит нищету и голод.
Приметы Модестова дня
- Чем сильнее морозы 31 декабря, тем сильнее 1 января будет снегопад;
- В новогоднюю ночь ударил мороз — к веселым святкам;
- Ворон каркает разными голосами — жди непогоды;
- Снег под ногами не скрипит — значит, грядет оттепель.