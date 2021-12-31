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Жизнь

Приметы на Модестов день. Почему 31 декабря обязательно нужно быть гостеприимным

31 декабря — не только канун Нового года, но и народно-христианский праздник Модестов день. Сегодня за несоблюдение традиций и запретов судьба может преподнести неприятные «подарки». Какие — рассказываем в материале altapress.ru.

Зима. Дом. Снег.
Зима. Дом. Снег.
CC0.

История Модестова дня

31 декабря верующие чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Родившись в Малой Азии, он в юности принял монашеский постриг и стал настоятелем обители Феодосия Великого.

А позже, во время нападения персидских войск на Палестину, Модест стал управлять храмом и восстанавливал разрушенные святыни.

Традиции 31 декабря

Чтобы поймать новогоднюю удачу «за хвост», 31 декабря рекомендуют:

  • Купить новый веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни;
  • Оставить на праздничном столе бокал вина для домового;
  • Повесить новогодний венок на входную дверь;
  • Принять ванну;
  • Зажечь свечи во всех комнатах квартиры или дома.
Ванна.
Ванна.
СС0

Запреты Модестова дня

В торжественную дату нельзя:

  • Бить посуду. В противном случае вам грозят ссоры с близкими и друзьями;
  • Сквернословить и ругаться (особенно за застольем). Несоблюдение запрета может привести к разным бедам и неприятностям;
  • Быть негостеприимным — иначе нужда и бедность могут застать врасплох;
  • Выкидывать остатки еды со стола. Этот расточительный жест сулит нищету и голод.

Приметы Модестова дня

  • Чем сильнее морозы 31 декабря, тем сильнее 1 января будет снегопад;
  • В новогоднюю ночь ударил мороз — к веселым святкам;
  • Ворон каркает разными голосами — жди непогоды;
  • Снег под ногами не скрипит — значит, грядет оттепель.
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