Приметы на Модестов день. Почему 31 декабря обязательно нужно быть гостеприимным

31 декабря — не только канун Нового года, но и народно-христианский праздник Модестов день. Сегодня за несоблюдение традиций и запретов судьба может преподнести неприятные «подарки». Какие — рассказываем в материале altapress.ru.

История Модестова дня

31 декабря верующие чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Родившись в Малой Азии, он в юности принял монашеский постриг и стал настоятелем обители Феодосия Великого.

А позже, во время нападения персидских войск на Палестину, Модест стал управлять храмом и восстанавливал разрушенные святыни.

Традиции 31 декабря

Чтобы поймать новогоднюю удачу «за хвост», 31 декабря рекомендуют:

Купить новый веник , обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни;

обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни; Оставить на праздничном столе бокал вина для домового;

Повесить новогодний венок на входную дверь;

Принять ванну;

Зажечь свечи во всех комнатах квартиры или дома.

Ванна. СС0

Запреты Модестова дня

В торжественную дату нельзя:

Бить посуду. В противном случае вам грозят ссоры с близкими и друзьями;

Сквернословить и ругаться ( особенно за застольем). Несоблюдение запрета может привести к разным бедам и неприятностям;

особенно за застольем). Несоблюдение запрета может привести к разным бедам и неприятностям; Быть негостеприимным — иначе нужда и бедность могут застать врасплох;

Выкидывать остатки еды со стола. Этот расточительный жест сулит нищету и голод.

Приметы Модестова дня