Новосибирский спектакль «Принцесса и людоед» обвинили в пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на режиссера спектакля Полину Кардымон в Telegram-канале.

Некоторых зрителей возмутило, что в спектакле все роли, включая женские, исполняют мужчины. После премьеры они написали доносы в Министерство культуры.

«Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами!», — пишет Полина Кардымон.

Минкульт собирает этическую комиссию, чтобы проверить его на пропаганду ЛГБТ.

Режиссер объяснила, что в спектакле не играют актрисы, потому что история предполагает только две главные мужские роли — поэтов Игоря Холина и Генриха Сапгире. А также их клонов.

Герои придумывают различных персонажей своих историй, которых воплощают их двойники.

«Это спектакль о материализации воображения, о том, что идея имеет вес, она реальна!», — рассказала Полина Кардымон Газете.ru.

Режиссер также сказала, что не собирается менять концепцию спектакля.