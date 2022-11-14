14 ноября
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Жизнь

«Принцессу и людоеда» обвинили в пропаганде ЛГБТ — скандал разразился вокруг сибирского спектакля

Новосибирский спектакль «Принцесса и людоед» обвинили в пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на режиссера спектакля Полину Кардымон в Telegram-канале.

Спектакль "Принцесса и людоед"
Спектакль "Принцесса и людоед"
Соцсети режиссера Полины Кардымон

Некоторых зрителей возмутило, что в спектакле все роли, включая женские, исполняют мужчины. После премьеры они написали доносы в Министерство культуры.

«Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами!», — пишет Полина Кардымон.

Минкульт собирает этическую комиссию, чтобы проверить его на пропаганду ЛГБТ.

Режиссер объяснила, что в спектакле не играют актрисы, потому что история предполагает только две главные мужские роли — поэтов Игоря Холина и Генриха Сапгире. А также их клонов.

Герои придумывают различных персонажей своих историй, которых воплощают их двойники.

«Это спектакль о материализации воображения, о том, что идея имеет вес, она реальна!», — рассказала Полина Кардымон Газете.ru.

Режиссер также сказала, что не собирается менять концепцию спектакля.

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