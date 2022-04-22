В Барнауле закрывается одна из немногих независимых театральных площадок

В мае в Барнауле закроется театральная площадка «Спичка». Об этом владельцы арт-пространства сообщили в соцсетях.

Причина — переезд в Москву владельца, Андрея Кондрашевича.

«Андрею предложили взять под свое крыло и развивать Чеховский городской театр, который находится сейчас в бедственном положении. Безусловно, для нас непросто было принять такое решение, но всё же мы не смогли отказаться от шанса развивать наши идеи и продолжать нашу миссию на более высоком уровне. Мы хотим расти, расширяться, иметь возможность выплачивать достойные гонорары нашим артистам и получать необходимые бюджеты для создания постановок», — рассказали в «Спичке».

Какая судьба ждет барнаульскую площадку дальше — владельцы не знают. «Скорее всего, это пространство займут другие люди», — говорится в сообщении.

Спектакль «Пожары» в «Спичке» vk.com/spichka_barnaul

Что известно о «Спичке»

Театральная площадка «Спичка» работала с 2017 года.

Пространство принимало самых разных артистов — здесь выступали любительские и студенческие театры, профессиональные актеры, проходили концерты, перфомансы, читки, встречи местных поэтов.

Также здесь проходили творческие мастер-классы и занятия по актерскому мастерству.

«Нашей целью было создание первого независимого театра Барнаула, создание пространства, где любой человек с сознательными идеями мог бы проявить свой потенциал. Нашей целью был поиск нового зрителя, ищущего альтернативный репертуарным театрам сценический язык», — говорят в «Спичке».

Последний показ в «Спичке» пройдет 6 мая — на сцене выступит актерский курс Сергея Лебедева, студенты покажут танцевальные номера.

Из подобных независимых площадок в Барнауле остался только «Крепостной театр».

Ранее «Афиша» рассказала, что интересного можно посмотреть в «Спичке» до ее закрытия.