Природная «штукатурка». Как предприимчивые жительницы Барнаула создают полезную косметику для себя и на продажу

Тренд на все натуральное распространился не только на полки с продуктами, но и с косметикой. Барнаульские бизнес-леди не отстают от мировых тенденций. Кто-то производит средства на кухне, а кто-то расширяется до собственной торговой марки и мини-завода. Altapress.ru узнал у создательниц «продукции для марафета», что скрывается в баночках и тюбиках и можно ли наварить мыла и крема на целое состояние.

Дела мыльные

Самый распространенный представитель натуральных средств для ухода за собой — мыло. Популярность душистому кусочку обеспечила простая технология приготовления. В растительные масла добавляется щелочной раствор. Дальше масса застывает холодным или горячим способом.

С этого простого средства и начала мастерица Ирина Кузнецова в 2018 году. Поначалу девушка варила его только для себя. Затем результатами ее хобби заинтересовались друзья.

Тогда Ирина прошла обучение у мастера на интернет-курсах. Посвящение в секреты косметического дела стоило около 10 тыс. рублей и длилось год. В итоге она научилась готовить не только мыло, но и твердый шампунь, бальзам для губ и гидрофильную плитку для тела.

Товары Ирины Кузнецовой. Предоставлено altapress.ru.

Все эти ароматные уходовые изделия похожи по способу приготовления, но различны по рецептуре. Однако масла нужны везде. Они бережно обходятся с кожей.

Подходят как доступные (кокоса, какао, оливки), так и более дорогие. Например, масло ши, абрикосовой или виноградной косточки. Масла используется для ухода после душа. А гидрофильная плитка полностью состоит из них.

Для шампуня помимо масел требуется водная основа. Ею может быть дистиллированная вода или отвар трав. Также в очищающие средства для волос добавляют кератин, протеины пшеницы. Для губного бальзама необходимы лишь масла и воск.

Несмотря на простой состав косметики, закупка сырья — вполне затратное мероприятие.

Товары Ирины Кузнецовой. Предоставлено altapress.ru.

Ирина Кузнецова,

мастерица:

Большая часть заказов приходится на предпраздничное время. Поэтому пополнять запасы сырья нужно заранее, например перед Новым годом или 23-м февраля и 8-м Марта. В этом году закупалась уже дважды. Отовариваюсь в специальных барнаульских магазинах для мыловаров. Обычно на все ингредиенты трачу 3−5 тыс. рублей. Беру не самые дорогие. Хотя есть очень ценные экземпляры. Масло лавры, к примеру, стоит от 500 рублей за кг. Его пока не покупаю.

Ирина Кузнецова создает косметику дома на кухне. Процесс приготовления того или иного продукта занимает от одного до трех часов.

Товары Ирины Кузнецовой. Предоставлено altapress.ru.

Собеседница рассказывает, что в начале бизнес-пути заказов было немного. Брали в основном по кусочку мыла (один весит 100−110 граммов). Постепенно расширился не только стандартный набор покупателя, но и ассортимент продавца.

Девушка выпускает два вида бальзама для губ и столько же разновидностей твердого шампуня, один бальзам для волос, четыре вида обычного мыла, плюс одно специальное — для бритья. Цены на товары Ирина устанавливала, изучив рынок и политику коллег. Продукты ее стоят в пределах 300 рублей.

Героиня делится: пока удается окупить только затраты на сырье. Чтобы получить большую прибыль, нужны соответствующие вложения. В том числе в расширение производства.

Товары Ирины Кузнецовой. Предоставлено altapress.ru.

И внутрь , и наружу

Перенести мастерскую по созданию натуральной косметики из дома в рабочее помещение решилась Вероника Гольтяева. Она называет себя «Травных дел мастер», так как много лет увлекается этими дарами природы. Благодаря им в 2020 году и открыла собственное дело.

Вероника Гольтяева,

основательница бренда «Алтайский лось»:

Когда я решила начать бизнес, думала, что буду заниматься производством пакетированных травяных чаев. Я пошла в школу предпринимательства, защитила проект. Нашла инвестора. Но произошел скачок доллара, и стало понятно, что закупать оборудование для фасовки чая нерентабельно. Пришлось переквалифицироваться. Так я стала заниматься гидролатами.

Справка Гидролат — душистая вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья. Любой гидролат состоит из дистиллированной воды и компонентов, которые уносятся из растительного сырья путем дистилляции.

Товары бренда косметики «Алтайский лось». Предоставлено altapress.ru.

Растительная вода, по словам Вероники, — универсальный продукт. Обычно средство используют в качестве тоника. Оно подходит для чувствительной кожи, которая отзывается аллергией на промышленную косметику.

Еще душистую воду можно пить. «Это травяной чай в очищенном виде», — объясняет женщина. Получать гидролат Гольтяева училась, по ее выражению, «кустарным способом» — с помощью кастрюль и чашек дома. Однако быстро поняла, что без профессионального обучения не обойтись.

В России преподавателя найти не удалось. Тогда мастерица открыла для себя интернет-курсы европейского врача, который специализируется на гидролатах. Но полноценное обучение стоило дорого — 50 тыс. рублей. Поэтому вместо полного курса Вероника покупала отдельные лекции. Получила базовые знания, затем снова практиковалась самостоятельно.

Товары бренда косметики «Алтайский лось». Предоставлено altapress.ru.

Вскоре на домашней кухне Вероники гидролатам стало тесно. И предпринимательница сняла небольшое помещение за 6 тыс. рублей в месяц. Перед тем как зайти в лабораторию, меня вежливо попросили переобуться. «У нас тут все стерильно», — сказала хозяйка.

Я поменяла ботинки 36-го размера на резиновые тапочки. По ощущениям, они были 40-го. «Главное — не жмут», — улыбнулась Вероника.

Небольшая комната почти полностью заставлена коробками. В них — сырье и тара для будущей косметики. За столом, на котором располагается еще одна коробка с уже готовым товаром, стоит сотрудница в белом халате и бережно сортирует флаконы.

Запах в помещении совсем не лабораторный, скорее цветочного луга. Травы для гидролатов Гольтяева собирает в период с мая по октябрь в горах Алтая.

Товары бренда косметики «Алтайский лось». Предоставлено altapress.ru.

Душица, корень лопуха, кипрей, облепиха, пихта, кедр — лишь часть сокровищ, которые бизнесвумен добывает в путешествиях. За одну поездку хрупкая дама может привести 7 кг разных трав. Качество сушеных растений в оптовых компаниях Веронику не устраивает.

Сухое сырье загружается в дистиллятор и за 2,5 часа производится около 3 литров готового продукта. У «Алтайского лося» есть 36 видов гидролатов, 3 — эфирного масла, 2 — твердого шампуня и 6 — мыла.

Эксперт добавляет: «Сезон душистой воды длится с апреля по сентябрь, когда кожа особенно сильно нуждается в увлажнении. В остальное время продажи гидролата не столь активны. Поэтому в период спада я купажирую из трав чай». «Лосиная» продукция стоит от 200 до 300 рублей.

Товары бренда косметики «Алтайский лось». Предоставлено altapress.ru.

По словам героини, культура использования гидролатов в России еще не развита. Рассказать людям о необычном средстве помогает Instagram и другие интернет-площадки. Например, «Юла». На этом сервисе у Вероники быстро закрутились продажи. Но к большой прибыли пока не привели.

Как для себя любимой

Часто к созданию уникального продукта подталкивает личный опыт. Так произошло с Еленой Девяткиной, основательницей бренда натуральной косметики «Дара».

Елена Девяткина,

основательница бренда натуральной косметики «Дара»:

У меня всегда была проблемная кожа. Я с трудом находила подходящие средства. Когда родился ребенок, захотела перейти на все натуральное, включая косметику. Отучилась на косметолога и решила: бренду быть. И в 2018 году он появился.

Начала Елена, как и многие, с мыла. Но технология «не зашла». А вот процесс изготовления крема, когда из водной основы, масел и эмульгатора за два часа получается готовое средство, сразу показался чем-то магическим.

Товары бренда косметики «Дара». Предоставлено altapress.ru.

Мини-завод Девяткиной состоит из двух помещений. В одном косметика создается, а в другом — хранится. «Дара» выпускает как уходовые (тоники, сыворотки, кремы, скрабы), так и декоративные (тени, румяна, пудры) средства.

Елена Девяткина,

основательница бренда натуральной косметики «Дара»:

Многие считают, что натуральная косметика должна состоять только из масел и экстрактов. Но физиология говорит, что нашей коже необходимы не только они. Еще требуется комплекс церамидов, витамины C, E и другое. Средства должны поддерживать естественные процессы кожи.

Компоненты для барнаульской продукции приезжают из крупных городов России и Франции. Наладить поставки было сложно, так как масштаб производства небольшой. Сами натуральные ингредиенты во много раз дороже, чем их химические собратья.

Товары бренда косметики «Дара». Предоставлено altapress.ru.

«Литр самого простого пава (поверхностно-активного химического вещества) стоит 100−200 рублей, а литр натурального экстракта — около 3 тыс.», — сравнивает предпринимательница.

«Дара» предлагает покупателям 6 видов сыворотки, 14 видов крема, 2 скраба, 4 пены, 4 геля и одно молочко для умывания. Каждый продукт стоит не дороже 150 рублей.