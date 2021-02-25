Мастера бижутерии уверены: хороший настрой — двигатель прогресса. Почему не все создатели браслетов и модных цепочек готовы купаться в золоте и как купить бусины, чтобы разорить семью, — в материале altapress.ru.

Начала с мечты

Мастерица Лина Соковых — врач по образованию. В декретном отпуске девушка занялась аксессуарами. Рассказывает: она мечтала освоить интересное и прибыльное дело. Такое, которое подходило бы маме, сидящей дома.

Лина Соковых,

мастерица:

Я копалась в себе несколько лет, вязала, шила. Пока не поняла, что увлечена украшениями. Мне на глаза попались серьги, и я тут же мысленно прикинула этапы их создания. Я заранее знала, что справлюсь и буду получать удовольствие от процесса.

Позже всплыли детские воспоминания. Лина поняла: даже в самом юном возрасте она любила яркие и неординарные вещицы.

Девушка заказала из другого города пробную партию материалов. Когда долгожданная посылка пришла, мастерица собрала несколько пар серег. Одну из них она продала уже в первый день существования бизнеса. Покупателем оказалась знакомая знакомых.

«Это мое увлечение»

Художник по свадебным украшениям Татьяна рукодельничает с малых лет. Но, признается она, к созданию гребней с витиеватыми узорами ее подтолкнул случай. Будущая мастерица увидела аксессуар для волос у стилиста и захотела сделать такой же.

Татьяна листала страницы о бижутерии в интернете и прошла курс обучения «Украшения ручной работы».

Девушка, довольно долго не стремившаяся к прибыли, задумывается: «Аксессуары для меня — хобби, которое неожиданно стало приносить доход. Я занималась основной работой и параллельно мастерила красоту для себя. Совсем не ожидая интереса к своему творчеству, продавала украшения за символическую цену».

Для гребешков и заколок мастерица плетет композиции из проволоки и бусин. Получившиеся «фигурки» закрепляет на специальной металлической фурнитуре.

Стеклянные бусины и крупные жемчужины соединяются в цветочных мотивах. Выглядят украшения, будто веточки заснеженных деревьев.

Поиски и траты

В портфолио Лины Соковых много металлических браслетов и ожерелий, чокеров из бисера и необычных колец. Выполнены они из деталей, отобранных методом проб и ошибок. Материалы, которые подходят по качеству, цене и внешнему виду, Лина приловчилась находить со временем. Первые месяцы из-за «неправильных» поставщиков приходилось терпеть убытки.

Ориентировочные цены на заготовки для металлических аксессуаров Цепь из нержавеющей стали — от 140 руб. за 1 м. Латунная цепь — от 127 руб. за 1 м. Швензы (фурнитура для серег) — от 50 руб. за штуку. Застежки — от 28 руб. за штуку. Подвески — от 70 руб. за штуку.

Не просто бусинки и железки

Татьяна соглашается: уйти в минус по-крупному реально.

Татьяна,

мастерица:

Качественные материалы стоят прилично. Но тратиться на хорошее надо только, когда наработан навык, когда о твоем деле знают люди и у тебя есть уверенность в силах. С первого раза украшение вряд ли получится идеальным. Если бы я накупила много всего и бросила занятие из-за нехватки терпения, то серьезных убытков не избежала бы. Правда, что значит «серьезных»? Мне, например, жаль выкинуть на ветер и 50 тыс. рублей.

Ориентировочные цены на материалы для свадебных украшений Искусственный жемчуг — от 180 руб. за 40 штук. Речной жемчуг — от 30 рублей за штуку. Барочный жемчуг — от 80 руб. за штуку. Латунная проволока — от 44 руб. за 1 м. Медная проволока — от 32 руб. за 1 м. Фурнитура из металла — от 100 руб.

Расслабиться и успеть

Сколько украшений будет изготовлено за месяц, мастерицы не загадывают. Количество зависит от времени, размера изделий, вдохновения и наличия материалов. При желании можно работать ежедневно и брать заказы не только по городу.

Татьяна делится: «Если создавать аксессуары на позитиве и не в сезон свадеб (с мая по октябрь), то часы пролетают быстро. Минус в том, что иногда не хватает нужных деталей и приходится срочно заказывать их из Новосибирска или Москвы. Доставка длится от четырех дней, поэтому срок изготовления увеличивается. Я бы хотела закупать нужные материалы в Барнауле, но здесь почти ничего нет».

Тяжелее , чем кажется

Александра Горлова из Барнаула вышивала броши до 2020 года. За время работы коллекция мастерицы наполнилась аксессуарами всевозможных форм и цветов. Нагрудные украшения, похожие на крупные значки, девушка создавала из бисера и ярких, переливающихся страз. Как основу для вышивки она использовала фетр, а тыльную сторону изделий перекрывала кожей.

Ориентировочные цены на материалы для брошей Бисер — от 30 руб. за пакет. Пайетки — от 70 руб. за пакет. Стразы — от 62 руб. за штуку. Фетр — от 18 руб. за лист. Кожа — от 150 руб. за кв. м. Булавки-застежки — от 60 руб. за штуку.

Александра утверждает, что доход приносят не просто качественные аксессуары. Продукт должен быть уникальным. Мастерица говорит: «Востребованные мастера вкладывают в бизнес огромные силы, стараясь изготавливать действительно неповторимые вещи. Заработать на украшениях состояние можно, но сложно».

Сколько стоит бижутерия ручной работы в Барнауле Цепи с подвесками — от 600 руб. Браслеты из натуральных камней — от 800 руб. Жемчужные колье — от 850 руб. Чокеры из бисера — от 150 руб. Свадебные гребни для волос — от 1 тыс. руб. Серьги — от 600 руб. Кольца — от 400 руб. Броши из бисера — от 1,1 тыс. руб.

О чем еще рассказали герои

Клиенты приносят эскизы понравившихся украшений?

Татьяна,

мастерица:

Бывает, но очень редко. Невестам, к примеру, тяжеловато представить, как украшение смотрится на волосах. И я предлагаю им уже готовые модели, к которым могу добавить акцентные штрихи. Кроме того, заказчицы показывают фотографии изделий в прическе.

Лина Соковых,

мастерица:

Я люблю свой бизнес потому, что могу создавать, что хочу. Наверное, в глубине души я дизайнер. Особенно приятно, когда заказчицы разделяют мое мнение.

Какие аксессуары популярны?

Александра Горлова,

мастерица:

Чаще всего я продавала броши в виде цветов и птиц — снегирей, синиц, попугаев, ласточек. А вот краткосрочные тренды в моей практике роли не сыграли.

Какой заказ самый необычный?

Татьяна,

мастерица:

Меня просили и расшить пояс, и украсить целую корону. Это нестандартно, такие заказы я просто не беру. На самом деле смастерить можно все что угодно, — была бы фурнитура. Сложно купить детали необычных цветов. Помню, ко мне обратилась девушка, выбравшая фисташковый оттенок. Чтобы найти материалы, пришлось помучиться.

Полезные соревнования

В мире бижутерии царит здоровая конкуренция. И именно она, считает Лина Соковых, улучшает бизнес и объединяет продавца с заказчиками: «Я мониторила страницы Instagram, когда начала делать аксессуары.

В какой-то момент мне показалось, что украшения — везде. Конечно, без конкуренции не обходится, но я точно знаю: мои покупатели рядом со мной. У нас схожие вкусы и взгляды. А суть моего дела — в творчестве. В любом случае».