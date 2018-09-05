Минприроды выступило против воздушных шариков

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную», — сказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.