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Минприроды выступило против воздушных шариков

Запуск воздушных шаров может стать глобальной проблемой и нанести урон экологии, сообщает ТАСС.

Светящиеся воздушные шары.
Светящиеся воздушные шары.
СС0.

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную», — сказал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Так министр поддержал инициативу об ограничении массового запуска воздушных шариков, которую озвучили сотрудники дальневосточных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий в преддверии Восточного экономического форума, пишет bfm.ru.

Традиция запуска шаров ухудшает экологическую ситуацию в мире. Наиболее часто такие отходы наносят вред морским животным, обитающим в том числе на заповедных территориях.

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