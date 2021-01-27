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Жизнь

Прирост ковидных больных в Алтайском крае снижается, но число смертей — нет

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 187 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 171 пациент, умерло 13 человек (как и днем ранее), сообщили 27 января в оперштабе.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях за день выросло на три человек (356), на аппаратах ИВЛ находятся 109 пациентов (+1).

В больницах с коронавирусом 1 767 человек, 771 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резервном фонде более тысячи коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 38 271 человек, выздоровели всего 34 301 человек. Умерло 1 897 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 49,
  • Рубцовск — 17,
  • Бийск — 16,
  • Заринск — 8,
  • Яровое, Шипуновский район — по 7 заболевших,
  • Локтевский, Третьяковский районы — по 6 заболевших,
  • Змеиногорский, Мамонтовский, Романовский районы — по 5 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Павловский, Тогульский, Целинный районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Залесовский, Родинский, Солонешенский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 068 355 человек.

На утро 27 января 9 179 человек получили первую прививку от COVID-19, 1 328 человек полностью привиты (получили две прививки).

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