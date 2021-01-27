За сутки в Алтайском крае подтвердилось 187 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 171 пациент, умерло 13 человек ( как и днем ранее ), сообщили 27 января в оперштабе.

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях за день выросло на три человек (356), на аппаратах ИВЛ находятся 109 пациентов (+1).

В больницах с коронавирусом 1 767 человек, 771 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резервном фонде более тысячи коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 38 271 человек, выздоровели всего 34 301 человек. Умерло 1 897 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 49,

Рубцовск — 17,

Бийск — 16,

Заринск — 8,

Яровое , Шипуновский район — по 7 заболевших,

Шипуновский район — по 7 заболевших, Локтевский , Третьяковский районы — по 6 заболевших,

Третьяковский районы — по 6 заболевших, Змеиногорский , Мамонтовский , Романовский районы — по 5 заболевших,

Мамонтовский Романовский районы — по 5 заболевших, Бурлинский , Волчихинский , Павловский , Тогульский , Целинный районы — по 4 заболевших,

Волчихинский Павловский Тогульский Целинный районы — по 4 заболевших, Новоалтайск , Славгород , Немецкий национальный , Новичихинский , Топчихинский районы — по 3 заболевших,

Славгород Немецкий национальный Новичихинский Топчихинский районы — по 3 заболевших, Алейский , Бийский , Залесовский , Родинский , Солонешенский , Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,

Бийский Залесовский Родинский Солонешенский Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Алейск , Белокуриха , Алтайский , Баевский , Благовещенский , Зональный , Косихинский , Михайловский , Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 068 355 человек.

На утро 27 января 9 179 человек получили первую прививку от COVID-19, 1 328 человек полностью привиты (получили две прививки).