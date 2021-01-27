Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях за день выросло на три человек (356), на аппаратах ИВЛ находятся 109 пациентов (+1).
В больницах с коронавирусом 1 767 человек, 771 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В резервном фонде более тысячи коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 38 271 человек, выздоровели всего 34 301 человек. Умерло 1 897 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 49,
- Рубцовск — 17,
- Бийск — 16,
- Заринск — 8,
- Яровое, Шипуновский район — по 7 заболевших,
- Локтевский, Третьяковский районы — по 6 заболевших,
- Змеиногорский, Мамонтовский, Романовский районы — по 5 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Павловский, Тогульский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Бийский, Залесовский, Родинский, Солонешенский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 1 068 355 человек.
На утро 27 января 9 179 человек получили первую прививку от COVID-19, 1 328 человек полностью привиты (получили две прививки).