Впервые за несколько месяцев на Алтае зафиксировали менее 190 зараженных ковидом за сутки

В Алтайском крае, по данным на 26 января, зарегистрировали 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 13 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен и держался на уровне «190+».

На 26 января всего в крае инфицированных — 38 084 (в том числе 2 505 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 34 130 пациентов, из них за прошедшие сутки — 219.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 777 человек.

«Кроме этого, 814 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 43 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 622 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Врачи. CC0

«Развернуто 3585 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ — 337. Резервных коек: 3585 — 1777 — 814 = 993», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 108.

За весь период скончались 1 884 человека: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 7, по иной причине смерти — 6). Всего от короновирусной инфекции скончались 1132 человека (по иным причинам смерти — 752).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 063 717 человек. На 26 января в регионе прививается 9 767 человек: 8 513 — получили первую прививку, 1 254 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайский минздрав рассказал, как транспортируют «Спутник V» по краю.