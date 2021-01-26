Впервые за несколько месяцев на Алтае зафиксировали менее 190 зараженных ковидом за сутки

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен и держался на уровне «190+».
На 26 января всего в крае инфицированных — 38 084 (в том числе 2 505 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 34 130 пациентов, из них за прошедшие сутки — 219.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 777 человек.
«Кроме этого, 814 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 43 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 622 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 3585 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ — 337. Резервных коек: 3585 — 1777 — 814 = 993», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 108.
За весь период скончались 1 884 человека: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 7, по иной причине смерти — 6). Всего от короновирусной инфекции скончались 1132 человека (по иным причинам смерти — 752).
На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 063 717 человек. На 26 января в регионе прививается 9 767 человек: 8 513 — получили первую прививку, 1 254 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее алтайский минздрав рассказал, как транспортируют «Спутник V» по краю.
Из новых 189 заболевших по данным на 26 января: Барнаул — 54, Бийск и Рубцовск — по 17 заболевших, Славгород — 9, Заринск — 6, Яровое, Калманский, Локтевский и Чарышский районы — по 5, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский и Родинский район — по 4, Михайловский, Поспелихинский, Советский, Топчихинский, Целинный и Шипуновский районы — по 3, Алейск, Белокуриха, Волчихинский, Кытмановский, Первомайский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий и Усть-Калманский районы — по 2, Алтайский, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Романовский, Табунский, Тогульский и Угловский районы — по 1.