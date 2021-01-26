Алтайский минздрав рассказал, как транспортируют «Спутник V» по краю

К февралю в Алтайском крае все площадки для вакцинации от коронавируса обеспечат оборудованием для приема и хранения вакцины с соблюдением «холодовой цепи», рассказали в краевом минздраве.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

В медицинских учреждениях организовали для вакцинации 84 стационарных и 26 мобильных площадки. Специальное оборудования для хранения вакцины должно быть подготовлено там до 1 февраля.

Когда в край поступит вакцина с условиями хранения от -2 до +8 градусов, появится возможность поставить прививку в ФАПах, врачебных амбулаториях, медицинских кабинетах образовательных организаций, филиалах поликлиник — всего в 1 280 пунктах, рассчитывают в минздраве.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt

«Спутник V» по краю перевозят в термоконтейнерах с использованием сухого льда.

26 января компания «Мария-Ра» передает в пользование Краевой клинической больнице рефрижератор, который позволит перемещать вакцину по территории края по выстроенному логистическому маршруту.

На сегодня в Алтайский край для медицинских организаций поступило 13 842 комплекта (компонент I + компонент II) вакцины. 122 человека полностью привиты (получили две прививки), 7 698 человек получили пока только первую прививку.

Как сообщалось ранее, 21 января в Барнауле начал работать мобильный пункт вакцинирования от коронавируса.