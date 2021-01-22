На прививку становись. В популярном месте Барнаула появился «автопункт» для укола от COVID-19

21 января в Барнауле начал работать мобильный пункта вакцинирования от коронавируса, сообщил минздрав края Специально оборудованный автомобиль установлен в популярном общественном месте — там, где совсем недавно был снежный городов и главная елка . Прививаться зовут всех желающих.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

Мобильный пункт вакцинирования установлен на площади Сахарова — у Дворца спорта.

Он будет работать до 29 января с 10:00 до 16:00. Прививают всех желающих.

При себе иметь паспорт и полис, сообщили в минздраве Алтайского края.

Сообщение регионального минздрава появилось 21 января в его Instagram, и подписчики аккаунта задали вопрос: «Как так прививают без обследования»?

Минздрав края на этот вопрос не ответил. Но ранее altapress.ru рассказал, что, по мнению чиновников Минздрава России, при вакцинации взрослых от коронавируса тест на антитела проводить не обязательно.

18 января в Алтайском крае началась массовая вакцинация от коронавируса. Полный список медицинских учреждений (не мобильных), где можно поставить прививку, можно прочитать здесь.