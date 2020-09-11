Прирост зараженных COVID-19 на Алтае уже две недели не опускается ниже 60

В Алтайском крае, по данным на 11 сентября, зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 27 августа в регионе ежедневно регистрируют менее 70 зараженных. При этом 8 сентября показатель снизился до 60 — это минимальный прирост за минувшие 30 дней.

Из новых 63 заболевших по данным на 11 сентября: Барнаул — 52, Новоалтайск — 3, Бийск — 2, Рубцовск, Славгород, Волчихинский, Калманский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы — по 1 человеку.

Всего в крае инфицированных — 12 405 (в том числе 988 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 11 121 пациент.

На сегодняшний день проходят лечение 902 человека: в госпиталях — 796, на амбулаторном лечении — 106 пациентов.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

По типу заболевания: 179 случаев — завозные, 6 568 — по контакту с зараженными, 3 633 — у больных внебольничной пневмонией, 3 670 — у заболевших ОРВИ, 5 102 случая — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 113, на аппарате ИВЛ — 53. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 87 пациентов.

За весь период скончались 382 человека: из них 4 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 2, по иной причине смерти — 2). Всего от коронавирусной инфекции скончались 146 человек (по иным причинам смерти — 232, на экспертизе — 4 случая).

Ранее Алтайский край назвали вторым в Сибири по выздоровлениям от COVID-19.