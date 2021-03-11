Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -3°C
Коронавирус
Жизнь

Прирост зараженных ковидом на Алтае снизился в два раза, по сравнению с началом года

В Алтайском крае, по данным на 11 марта, зарегистрировали 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией и 12 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

Напомним, постоянное снижение числа новых зараженных происходит с 5 февраля (+181). До этого, с ноября 2020 года, в течение нескольких месяцев в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших — в два раза больше, чем на данный момент. При этом количество смертей не снижается.

На 11 марта всего в крае инфицированных — 44 926 (в том числе 3 070 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 40 160 пациентов, из них за прошедшие сутки — 105.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 344 человека.

«Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

«Развернуто 2366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ — 304. Резервных коек: 2366 — 1344 — 509 = 513», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 335, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 105.

За весь период скончались 2 461 человек: из них 12 — за прошедшие сутки. Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 615 человек (по иным причинам смерти — 846).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 239 312 человек. На 11 марта в регионе прививается 68 613 человек: 33 953 — получили первую прививку, 34 660 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз продлил режим самоизоляции.

Из новых заболевших по данным на 11 марта: Барнаул — 27, Бийск и Рубцовск — по 8, Солтонский район — 6, Славгород — 5, Камень-на-Оби, Павловский и Ребрихинский районы — по 4, Заринск, Локтевский, Поспелихинский, Родинский и Топчихинский районы — по 3, Новоалтайск, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Третьяковский и Шелаболихинский районы — по 2, Алейск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы — по 1.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость