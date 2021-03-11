Прирост зараженных ковидом на Алтае снизился в два раза, по сравнению с началом года

В Алтайском крае, по данным на 11 марта, зарегистрировали 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией и 12 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, постоянное снижение числа новых зараженных происходит с 5 февраля (+181). До этого, с ноября 2020 года, в течение нескольких месяцев в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших — в два раза больше, чем на данный момент. При этом количество смертей не снижается.

На 11 марта всего в крае инфицированных — 44 926 (в том числе 3 070 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 40 160 пациентов, из них за прошедшие сутки — 105.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 344 человека.

«Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Развернуто 2366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ — 304. Резервных коек: 2366 — 1344 — 509 = 513», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 335, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 105.

За весь период скончались 2 461 человек: из них 12 — за прошедшие сутки. Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 615 человек (по иным причинам смерти — 846).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 239 312 человек. На 11 марта в регионе прививается 68 613 человек: 33 953 — получили первую прививку, 34 660 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз продлил режим самоизоляции.