Прирост зараженных ковидом на Алтае за несколько дней прибавил 16%

В Алтайском крае, по данным на 16 января, зарегистрировали 325 случаев заболевания коронавирусом и 28 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае выявили 325 случаев заражения ковидом, а минимум зафиксировали 11 января — 279. Таким образом, прирост за 5 дней составил 16,5%. Стоит отметить, что снижение числа заболевших началось с 6 января (+293), когда показатель впервые за долгое время опустился ниже 300, впрочем, продлилось это лишь пять дней.

Всего в крае инфицированных — 124 403 (в том числе 11 084 ребенка). Выздоровели — 106 863 пациента, из них за прошедшие сутки — 266.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 460 человек.

«Кроме этого, 192 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 136 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1103», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 351, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 162.

За весь период наблюдений скончались 8 434 человека с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 979 человека (по иным причинам — 1 455).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона.