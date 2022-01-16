Прирост зараженных ковидом на Алтае за несколько дней прибавил 16%

В крае выявили 325 случаев заражения ковидом, а минимум зафиксировали 11 января — 279. Таким образом, прирост за 5 дней составил 16,5%. Стоит отметить, что снижение числа заболевших началось с 6 января (+293), когда показатель впервые за долгое время опустился ниже 300, впрочем, продлилось это лишь пять дней.
Всего в крае инфицированных — 124 403 (в том числе 11 084 ребенка). Выздоровели — 106 863 пациента, из них за прошедшие сутки — 266.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 460 человек.
«Кроме этого, 192 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 136 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1103», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 351, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 162.
За весь период наблюдений скончались 8 434 человека с ковидом: из них 28 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 979 человека (по иным причинам — 1 455).
Ранее сообщили, что в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона.
Новые случаи
Барнаул — 102, Бийск — 24, Романовский район — 15, Алтайский, Первомайский районы — по 13, Благовещенский, Мамонтовский районы — по 10, Камень-на-Оби — 9, Кулундинский, Шипуновский районы — по 8, Тальменский, Чарышский районы — по 7, Новоалтайск, Рубцовский, Тюменцевский районы — по 6, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 5, Бурлинский, Быстроистокский, Ребрихинский, Советский, Троицкий районы — по 4, Заринск, Заринский, Косихинский, Курьинский районы — по 3, Алейский, Бийский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Павловский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Хабарский районы — по 2, Алейск, Славгород, ЗАТО Сибирский, Баевский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Михайловский, Новичихинский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.