«Пришло время сказать твердое „нет“». Астрологический прогноз на 10−16 мая

Для всех знаков зодиака неделя будет непростой с самого начала. Сложности возникнут из-за принятия решений. Потеря самоуважения и самооценки могут коснуться каждого. Отнеситесь к себе снисходительно, позвольте допускать ошибки. Тогда вы с честью выйдете из этой черной полосы.
Овен
Овнам на этой неделе нужно быть более мягкими и снисходительными к окружающим. Ваш острый язык может обидеть и оскорбить кого-то, несмотря на вашу правоту. Проявите благоразумие и концу недели поймете, почему это было так важно.
Телец
Тельцам на этой неделе понадобится еще больше терпения и выносливости, чем обычно. Конечно, вашей силе воли и так можно только позавидовать, но и она ограничена. Будьте мягкими, насколько это возможно, и избегайте конфликтов.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе будет относительное затишье. Постарайтесь не ввязываться ни в какие склоки. Это вы еще успеете сделать. Насладитесь отдыхом и проведите время с максимальной пользой для своего здоровья и психики.
Рак
Ракам на этой неделе нужно воздержаться от лишнего эмоционирования. Постарайтесь быть более сдержанными и хладнокровными, это вам очень пригодится. Не давайте волю негативным эмоциям.
Лев
Львы, если вы решили начать какое-то обучение, то сейчас для этого самый лучший период. Смело и решительно получайте новые знания. Самое главное — не ленитесь. У вас все получится.
Дева
На Дев может навалиться хандра и ипохондрия. Позвоните своим друзьям, поделитесь своим настроением. Пусть они поддержат вас шумной компанией, развлекут, иначе вы рискуете заболеть. В крайнем случае посмотрите увлекательный фильм или прочтите интересную книгу.
Весы
Весы будут как никогда категоричными и циничными. Это состояние позволит вам с честью выйти из сложных ситуаций. Однако постарайтесь, чтобы холодность и расчет не стали причиной страданий и беспокойств для вас и ваших близких.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе может разрешиться нестандартная ситуация, которая тяготила и беспокоила длительное время. Внезапное и простое решение позволит вам быстро и легко выйти победителем. Остается лишь воспользоваться моментом и не трусить.
Стрелец
Стрельцов на этой неделе ожидает приятный сюрприз на работе. Постарайтесь все не испортить. Будьте дипломатичны и обходительны. Если вы на что-то решились, то семь раз подумайте, прежде чем это сделать.
Козерог
Козерогам в пору загадывать желания. Все, что вы захотите, получите на удивление легко и просто. Вам остается лишь четко представить себе желаемое и уверенно двигаться к этому, пусть даже небольшими шагами.
Водолей
Водолеям стоит приступить к запланированному отпуску, который все время откладывался в долгий ящик. Хотя бы решите, куда вы поедете и что сделаете. Ветер путешествий уже раздувает ваши паруса. Полный вперед!
Рыбы
Рыбам пришло время сказать твердое «нет» тому, что им не нравится. Соберите все силы в кулак, порепетируйте перед зеркалом или напишите речь. Мужайтесь — вы на пороге новой жизни!
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.