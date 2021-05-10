«Пришло время сказать твердое „нет“». Астрологический прогноз на 10−16 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 10 по 16 мая. Кому быть терпеливыми и выносливыми, кому — мягкими и снисходительными, а кому — категоричными и циничными, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с двадцатилетним стажем.

Для всех знаков зодиака неделя будет непростой с самого начала. Сложности возникнут из-за принятия решений. Потеря самоуважения и самооценки могут коснуться каждого. Отнеситесь к себе снисходительно, позвольте допускать ошибки. Тогда вы с честью выйдете из этой черной полосы.

Овен

Овнам на этой неделе нужно быть более мягкими и снисходительными к окружающим. Ваш острый язык может обидеть и оскорбить кого-то, несмотря на вашу правоту. Проявите благоразумие и концу недели поймете, почему это было так важно.

Телец

Тельцам на этой неделе понадобится еще больше терпения и выносливости, чем обычно. Конечно, вашей силе воли и так можно только позавидовать, но и она ограничена. Будьте мягкими, насколько это возможно, и избегайте конфликтов.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет относительное затишье. Постарайтесь не ввязываться ни в какие склоки. Это вы еще успеете сделать. Насладитесь отдыхом и проведите время с максимальной пользой для своего здоровья и психики.

Рак

Ракам на этой неделе нужно воздержаться от лишнего эмоционирования. Постарайтесь быть более сдержанными и хладнокровными, это вам очень пригодится. Не давайте волю негативным эмоциям.

Лев

Львы, если вы решили начать какое-то обучение, то сейчас для этого самый лучший период. Смело и решительно получайте новые знания. Самое главное — не ленитесь. У вас все получится.

Гадание. Свечи. pixabay.com

Дева

На Дев может навалиться хандра и ипохондрия. Позвоните своим друзьям, поделитесь своим настроением. Пусть они поддержат вас шумной компанией, развлекут, иначе вы рискуете заболеть. В крайнем случае посмотрите увлекательный фильм или прочтите интересную книгу.

Весы

Весы будут как никогда категоричными и циничными. Это состояние позволит вам с честью выйти из сложных ситуаций. Однако постарайтесь, чтобы холодность и расчет не стали причиной страданий и беспокойств для вас и ваших близких.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе может разрешиться нестандартная ситуация, которая тяготила и беспокоила длительное время. Внезапное и простое решение позволит вам быстро и легко выйти победителем. Остается лишь воспользоваться моментом и не трусить.

Гадание. СС0

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидает приятный сюрприз на работе. Постарайтесь все не испортить. Будьте дипломатичны и обходительны. Если вы на что-то решились, то семь раз подумайте, прежде чем это сделать.

Козерог

Козерогам в пору загадывать желания. Все, что вы захотите, получите на удивление легко и просто. Вам остается лишь четко представить себе желаемое и уверенно двигаться к этому, пусть даже небольшими шагами.

Водолей

Водолеям стоит приступить к запланированному отпуску, который все время откладывался в долгий ящик. Хотя бы решите, куда вы поедете и что сделаете. Ветер путешествий уже раздувает ваши паруса. Полный вперед!

Гороскоп. altapress.ru.

Рыбы

Рыбам пришло время сказать твердое «нет» тому, что им не нравится. Соберите все силы в кулак, порепетируйте перед зеркалом или напишите речь. Мужайтесь — вы на пороге новой жизни!