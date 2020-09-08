Алтайские приставы нашли на парковках и арестовали 10 автомобилей

Судебные приставы провели рейды по парковкам и арестовали 10 автомобилей должников, сообщили в УФССП России по Алтайскому краю.

Приставы проверили более тысячи собственников транспортных средств. На рейде провели описи имущества на 10 автомобилей, три из которых изъяли у должников.

Общая предварительная стоимость арестовнных машин составила более 4 млн рублей. Большинство собственников имели задолженности по налогам и штрафам ГИБДД.

«В ходе профилактического мероприятия должники оплатили через платежный терминал свои задолженности общей суммой более 160 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее отец из Алтайского края получил реальный срок за огромный долг по алиментам.