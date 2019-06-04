Приставы открыли исполнительное производство на Юлию Началову после ее смерти

Долг 47 тыс. рублей уже два с половиной месяца пытаются взыскать с умершей 16 марта певицы Юлии Началовой. Это следует из карточки в базе данных службы судебных приставов, сообщили «Открытые медиа».

Исполнительное производство приставы начали 19 марта — через три дня после смерти Юлии Началовой. Ее долг составляет 47 тыс. рублей. Кроме того, ей надо уплатить исполнительский сбор в 3,3 тыс рублей.

Пристав-исполнитель по этому делу Мария Черникова пояснила изданию, что долг образовался из-за неуплаты транспортного налога. Сейчас на счетах певицы недостаточно денег, поэтому списать с них сумму для покрытия долга невозможно, отметила пристав.

Из базы банных УФССП. Скан карточки.

В таких случаях «дело оканчивается актом о невозможности взыскания в связи со смертью гражданина», но и в этом случае карточка останется в базе данных Федеральной службы судебных приставов навсегда, поскольку долг не будет погашен, также пояснила Черникова.

Ранее СМИ сообщали, что Юлия Началова якобы оставила после смерти крупные долги. Напомним, она умерла в московской клинике 16 марта.