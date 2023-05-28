Пристегните ремни - выполняется рейс Барнаул - Лос-Анджелес. Какие важные события произошли на Алтае в выходные

- Приятная новость для любителей позагорать на пляжах Сочи. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила прямой рейс из Барнаула до города-курорта. Вылеты из Барнаула будут осуществляться с 1 июня по понедельникам, четвергам и субботам на Airbus A320. Наверняка сочинский субтропический климат понравится сибирякам, которых уже достала ночная прохлада вплоть до заморозков. Опять же в Сочи - пальмы, медузы и прочая экзотика.
- Между тем стало известно, что после триумфа на «Золотой маске» государственный театр кукол "Сказка" покидает директор Надежда Васильева. С чем это связано - пока не сообщается.
- Некоторые барнаульцы учредили День ямы - так их достало бездорожье. Эту яму не зарывают уже год на ул. Кащеевой, 19. Местные жители уже жаловались в администрацию Ленинского района.
- В барнаульском поселке Власиха 27 мая сбили женщину на пешеходном переходе. Ее госпитализировали. Пожелаем здоровья.
- Сенсация - икона стиля Голливуда была внучкой барнаульского купца. И как тут не вспомнить про столицу мира?
- Между тем в Барнауле уже начали готовиться к отопительному сезону. И сам глава города Вячеслав Франк выезжал на проблемный участок теплотрассы, где сейчас кипит работа.
- Вниманию автовладельцев — 29 мая на нескольких участках автодорог из-за военных ограничат движение для всего транспорта. Советуем заранее ознакомиться со временем и стоп-дорогами.
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