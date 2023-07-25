Призывать до 30 лет начнут с января 2024 года

Призывной возраст составит от 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС .

Переходного периода, как планировалось раньше, не будет. Граждан начнут призывать сразу с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Напоминаем, что в Госдуме отказались повышать нижний предел призывного возраста. Депутаты объяснили это тем, что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет, указывает Газета.Ru.

Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года.

Планировалось с 2024 года поэтапно вводить изменения: в 2024 году призывной возраст должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.