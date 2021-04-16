16 апреля
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Жизнь

«Призрачный гонщик Василий» с плохим зрением пытался на поломанном байке отпетлять от полиции

В Кемерове водитель несколько минут ехал за байкером, который без сигналов и света на маленькой скорости ловил ветерок и летел по ночному городу, пишет «Сибдепо».

Мотоциклист на неисправном байке. Кузбасс.
Мотоциклист на неисправном байке. Кузбасс.
кадр из видео.

Автору видео показалось интересным прокатиться за странным мотоциклистом. В итоге случайно снял поучительное видео.

«Молодой и дерзкий мотогонщик Василий (имя персонажа вымышленное) испытывает трудности со зрением, а потому носит очки. Но, несмотря на все невзгоды, любит дерзкую езду на своем мотоцикле по ночному городу», — рассказал мужчина.

Примечательно, что на мотоцикле «отсутствовали осветительные приборы, стоп-сигналы, сигналы указателей поворота».

«Но проблемы не останавливают. Василий любит попетлять на скорости 30 км/ч перед попутными машинами во второй полосе, проехать на красный свет светофора, погонять по встречной полосе, перестраиваться в разные полосы без сигнала поворота. Но однажды в жизни Василия наступает черная полоса», — подчеркнул автор видео.

На кадрах видно, как «призрачного гонщика» догнали полицейские, которым пришлось перегородить путь мотоциклисту, чтобы он прекратил свой ночной полет.

Ранее в Кузбассе автоледи не стерпела обиды и жестко наказала мотоциклиста за свое же плохое поведение.

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